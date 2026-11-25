En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este miércoles 25 de noviembre se realizará una movilización en la ciudad de Santa Fe para repudiar la violencia de género y reclamar la sanción de una ley de emergencia. La convocatoria es impulsada por la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe, bajo la consigna “¡Paren de matarnos!”.

La concentración está prevista para las 17.30 en la explanada de la Municipalidad de Santa Fe, desde donde las manifestantes marcharán hacia la Legislatura provincial y luego hasta la Plaza 25 de Mayo, frente a Casa de Gobierno. Según informó la organización, el transporte público urbano será gratuito entre las 16 y las 20 horas.

La jornada comenzará a las 17.15 con una conferencia de prensa en la explanada municipal. Posteriormente, la movilización realizará una parada frente a la Legislatura, donde se reclamará la sanción de la Ley de Emergencia en Violencia de Género. La convocatoria también incluye un pedido de respuestas por parte de la Justicia.

Una colecta solidaria para las personas afectadas por las inundaciones

En el marco de la movilización, la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe anunció la realización de una colecta de productos de salud menstrual destinados a mujeres y disidencias afectadas por las inundaciones.

Quienes participen de la jornada podrán acercar sus donaciones durante la marcha, como parte de la iniciativa solidaria impulsada por las organizaciones convocantes.

Por otra parte, desde la Asamblea informaron que, al momento de difundir la convocatoria, el Gobierno provincial todavía no había confirmado la provisión del sonido para el acto de cierre, motivo por el cual iniciaron una colecta para afrontar ese gasto.