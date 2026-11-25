El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó la definición de recesión técnica luego de que los últimos indicadores mostraran que la actividad argentina acumuló dos trimestres consecutivos de contracción. El funcionario consideró que ese criterio es "una mera definición, casi arqueológica", y defendió la evolución reciente de la economía al señalar que hubo una recuperación durante agosto y septiembre.

En una entrevista con A24, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la evaluación del desempeño económico no debería limitarse a comprobar si hubo dos períodos trimestrales consecutivos de caída. Como alternativa, mencionó el método utilizado en Estados Unidos por el Comité de Fechado del Ciclo Económico del National Bureau of Economic Research (NBER), que contempla la profundidad, la duración y la extensión sectorial de las contracciones.

"Cuando miramos el caso nuestro, la realidad es que del segundo trimestre en agosto y septiembre, la economía ya recuperó 1,5%", afirmó. Caputo también relativizó el resultado de julio, al que calificó como un dato "outlier", y sostuvo que los registros posteriores mostraron una mejora. Además, señaló que septiembre dejó un arrastre estadístico positivo del 0,9% para noviembre, aunque advirtió que todavía restaba conocer los resultados de octubre y noviembre.

El ministro también se refirió a las diferencias entre las actividades económicas y defendió la estrategia oficial de impulsar los sectores en los que Argentina cuenta con ventajas comparativas. Según planteó, el crecimiento de esas actividades permite generar divisas, reducir las restricciones externas y aportar mayor previsibilidad al conjunto de la economía.

"Esos son los sectores que hoy hacen que no haya más un problema de restricción externa, o sea, que haya sobrante de dólares. Nos permitió poder salir del cepo, darle estabilidad a la economía y, sobre todo, previsibilidad", sostuvo. En su visión, esas condiciones también benefician a comerciantes y empresarios de otras ramas de actividad.

En otro tramo de la entrevista, Caputo planteó que el sector privado debe adaptarse a un escenario de menor inflación y modificar prácticas comerciales que, según su análisis, se consolidaron durante décadas de inestabilidad económica.

"Así como decimos que la inflación es el impuesto más regresivo, porque le pega al que menos tiene, la inestabilidad se había convertido en un negocio", expresó. Como ejemplo, mencionó su reciente visita a empresas textiles y de calzado de Catamarca, donde destacó las inversiones en maquinaria y la modernización de los procesos productivos.

Frente a los cuestionamientos por las dificultades que atraviesan los comercios debido a la debilidad de la demanda, el funcionario defendió los indicadores oficiales de consumo. En particular, aseguró que, de acuerdo con las cuentas nacionales, el consumo creció un 7,6% entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026.

Por último, enumeró algunas de las medidas que el Gobierno buscará profundizar para mejorar la competitividad del sector privado: reducir impuestos, avanzar con desregulaciones, bajar el costo del financiamiento e impulsar inversiones en infraestructura.

Caputo también insistió en que las empresas deben priorizar las inversiones y dejar atrás las estrategias de acumulación de mercadería para protegerse de la inflación. "Ahora hay que invertir, ahora no sirve más el sobreestoquearme porque estoy cazando en el zoológico", afirmó.