Una motocicleta Gilera Smash que tenía un pedido de secuestro vigente desde julio de 2025 fue recuperada por la Policía durante un procedimiento realizado en Santo Tomé. El conductor del rodado, un hombre cuya identidad no fue informada, quedó aprehendido por el delito de encubrimiento.

El operativo estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico, que identificó al motociclista cuando circulaba por inmediaciones de Estados Unidos de México y Colón.

Al verificar los datos del vehículo en el sistema policial, los efectivos comprobaron que registraba un pedido de secuestro activo desde julio del año pasado, solicitado por una dependencia de la Unidad Regional I.

Ante esa situación, los agentes procedieron a la aprehensión del conductor y al secuestro de la motocicleta, que quedó a disposición de las autoridades correspondientes.