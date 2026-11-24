La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) manifestó su rechazo al nuevo aumento del 10% en los coseguros del IAPOS, vigente desde el pasado 15 de noviembre. A través de un comunicado difundido este martes, la organización sindical cuestionó el impacto de la medida en la economía de los trabajadores municipales, jubilados y sus familias.

Además, la entidad volvió a exigir explicaciones por el Decreto Provincial Nº 1878/2026, que autoriza una transferencia excepcional de hasta $57.000 millones provenientes del Servicio Complementario del IAPOS. Desde la Federación reclamaron que esos recursos permanezcan destinados a cubrir las necesidades de los afiliados a la obra social.

“Esta decisión representa un nuevo golpe a la economía de los trabajadores municipales, jubilados y sus familias, que deben afrontar costos cada vez mayores para acceder a consultas, prácticas médicas y prestaciones esenciales”, expresó la FESTRAM.

Los nuevos valores de los coseguros

Con la última actualización, los valores informados por la organización sindical son los siguientes:

Orden de consulta: $4.400.

Bono asistencial: $1.100.

Bono de internación: $44.000.

Bono quirúrgico: $66.000.

Prácticas especiales: $220.000.

Desde la FESTRAM señalaron que los dos últimos conceptos fueron incorporados durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

La Federación también cuestionó que los sucesivos incrementos se produzcan en un contexto de dificultades para acceder a las prestaciones de la obra social. “Resulta inadmisible que, mientras se incrementan los valores que deben pagar los afiliados, continúen las dificultades en el acceso a los servicios de salud, las demoras en las autorizaciones y los inconvenientes para obtener una atención adecuada y oportuna”, sostuvo.

Finalmente, la organización sindical reiteró su preocupación por el destino de los recursos del Servicio Complementario y reclamó que sean utilizados para garantizar mejores coberturas, reducir los costos que afrontan los afiliados y mejorar la capacidad de respuesta de la obra social.