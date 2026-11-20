Un fuerte temporal provocó importantes destrozos en distintas localidades de Córdoba durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes. Las ráfagas de viento, que en algunos sectores alcanzaron los 140 kilómetros por hora, derribaron árboles, volaron techos y provocaron derrumbes, además de dejar varios vehículos aplastados por escombros. También se registraron inundaciones, evacuaciones y cortes de energía eléctrica.

Uno de los escenarios más afectados fue San Francisco, donde el fenómeno se desató alrededor de las 3:40 de la madrugada. Sobre la calle Santa Fe, cinco autos que estaban estacionados quedaron prácticamente destruidos luego de que cayeran sobre ellos restos de estructuras. También hubo viviendas dañadas, calles obstruidas y numerosos árboles arrancados de raíz, incluso en la plaza principal de la ciudad.

"Fue fuerte y en menos de 10 minutos se calmó el viento", relató una vecina en diálogo con TN. Otra persona que vive en la localidad desde hace 14 años describió el episodio como algo similar a "un tornado o una explosión" y aseguró que nunca había presenciado un fenómeno de esa magnitud.

De acuerdo con el relevamiento del Gobierno provincial, el temporal afectó ocho subestaciones eléctricas y dejó sin suministro a aproximadamente el 70% de San Francisco. El sector noreste fue uno de los más perjudicados, con viviendas dañadas y calles bloqueadas por árboles y otros elementos.

Ante la situación, el municipio activó un comité de crisis y puso en marcha un operativo conjunto con bomberos voluntarios, la Policía de Córdoba y personal de la Guardia Local.

Otras localidades afectadas por el temporal

Los daños también fueron importantes en Calchín Oeste, donde un fenómeno de viento de características similares, compatible con una cola de tornado, provocó voladuras de techos, caída de árboles y daños en el tendido eléctrico. La localidad quedó sin suministro de energía, aunque no se reportaron personas heridas. Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Carrilobo trabajaron en la zona y personal provincial de Protección Civil se trasladó para evaluar las consecuencias.

En tanto, las lluvias provocaron inundaciones en General Cabrera y General Deheza, donde hubo vecinos evacuados y se suspendieron las actividades escolares. En General Cabrera, el desborde de canales de desagüe hizo que el agua ingresara en los barrios Argentino, Pueblo Nuevo y Las Lomitas. Algunas familias pasaron la noche en una institución educativa y otras fueron alojadas en el hospital, mientras que también hubo vecinos que se autoevacuaron en casas de familiares.

En General Deheza se realizaron tareas de mantenimiento en los sectores afectados por la acumulación de agua. Por su parte, en Hernando se registraron calles anegadas, aunque no fue necesario evacuar a residentes.

Según los registros oficiales actualizados durante este viernes, General Deheza y General Cabrera encabezaron el listado de precipitaciones, con 117 milímetros acumulados en las últimas 24 horas. Detrás se ubicaron Villa El Chacay-Río Colecitas, con 66,4 milímetros; Punta del Agua, con 66; Chaján, con 63; Las Perdices, con 60,2; Piedra Blanca, con 56,2; y Río de los Sauces, con 52,2. En Río Cuarto se registraron 35,2 milímetros y en Villa María, 32,2.

Cortes de rutas y operativos de asistencia

El temporal también complicó la circulación vehicular en la ruta nacional 158, donde se dispuso un corte total a la altura del kilómetro 260, entre Las Perdices y General Deheza, debido a la acumulación de agua sobre la calzada. Para los conductores se establecieron desvíos por la ruta provincial 11 y alternativas por la E-90 en dirección a Río Cuarto.

Los equipos de emergencia trabajaban en la limpieza de los sectores afectados y en el retiro de árboles y ramas. Las autoridades recomendaron evitar las zonas comprometidas hasta que se normalicen las condiciones de circulación.

Por instrucción del gobernador Martín Llaryora, funcionarios provinciales mantuvieron contacto con los intendentes para coordinar la asistencia. Personal de Desarrollo Social, Recursos Hídricos, Gestión de Riesgo y Protección Civil, junto con bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad, continúa con las tareas de atención a las familias damnificadas, evaluación de daños y recuperación de los servicios afectados.