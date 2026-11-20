El dólar mayorista alcanzó un nuevo récord nominal de $1.580, en una jornada marcada por la volatilidad financiera internacional y una fuerte caída de los bonos argentinos. La cotización subió $15, equivalente al 1%, mientras que las distintas variantes de la divisa también registraron avances y el riesgo país escaló hasta los 1.066 puntos básicos.

La presión sobre el mercado cambiario se intensificó durante noviembre. En lo que va del mes, el dólar mayorista acumuló un incremento de $46, cercano al 3%, una evolución que apunta a superar la inflación del período. Según el agente de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana, durante la última semana la cotización avanzó $36,50, un 2,4%, y registró la mayor suba semanal desde junio.

El Banco Central no intervino en la rueda, pese a que el volumen operado en el mercado de contado se acercó a los US$ 600 millones. La autoridad monetaria evitó sumar presión sobre la oferta de divisas en un contexto de mayor demanda privada.

En el segmento minorista, el dólar también alcanzó un máximo nominal. La cotización de referencia del Banco Nación subió $10 y cerró en $1.595 para la venta, mientras que el promedio informado por el Banco Central entre las entidades financieras fue de $1.601,32 para la venta y $1.548,41 para la compra.

Las cotizaciones financieras y el mercado informal acompañaron la tendencia alcista. El dólar blue avanzó $35 y llegó a $1.675, mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.685 y el contado con liquidación alcanzó los $1.788.

Se amplía la brecha cambiaria y crece la presión sobre los bonos

La diferencia entre el dólar mayorista y el contado con liquidación superó los $200, equivalente a una brecha superior al 13%. Se trata del nivel más amplio desde abril de 2025, antes del levantamiento de las restricciones cambiarias para la compra de divisas por parte de particulares.

El economista Gustavo Ber vinculó esta ampliación con una menor oferta de dólares y una demanda privada más elevada. Entre los factores que inciden mencionó la desaceleración de las emisiones de obligaciones negociables y la posibilidad de que algunos exportadores estén demorando la liquidación de sus divisas.

El movimiento del peso argentino se produjo, además, en un contexto de turbulencias en los mercados internacionales. En Brasil, el dólar también subió y alcanzó los 5,95 reales, su cotización más alta desde enero de 2025.

La situación financiera local tuvo otro indicador negativo en el comportamiento de los títulos públicos. Los bonos Globales argentinos, negociados en Wall Street, registraban pérdidas promedio del 4,5%, con lo que acumulaban una caída semanal cercana al 7%. En lo que va del año, la deuda soberana en dólares retrocede alrededor del 18%.

En paralelo, el riesgo país trepó 130 puntos y llegó a las 1.066 unidades, su nivel más elevado desde el 24 de octubre de 2025. El indicador refleja el mayor rendimiento que deben ofrecer los títulos argentinos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Entre los factores que explican el deterioro de los activos argentinos aparecen la incertidumbre financiera internacional, las dificultades para recomponer las reservas del Banco Central y el escenario político local, a once meses de las próximas elecciones presidenciales.

Las reservas y los compromisos financieros, bajo la lupa

El ritmo de acumulación de reservas también genera preocupación entre los analistas. Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, señaló que las compras netas de divisas del Banco Central se desaceleraron durante noviembre. Según detalló, el promedio diario hasta el viernes 13 fue de US$ 32 millones, por debajo de los US$ 66 millones registrados en octubre y de los US$ 77 millones del promedio acumulado del año.

El especialista advirtió, además, que una parte de las compras de dólares está acompañada por un incremento de las posiciones de cobertura cambiaria. Por eso, consideró que la acumulación de reservas debe analizarse junto con la evolución de esos compromisos y no solamente a partir del volumen de divisas adquirido.

En cuanto a los vencimientos de deuda, enero aparece como un mes exigente, con alrededor de US$ 4.500 millones de compromisos con bonistas privados. A eso se suman las necesidades de financiamiento para el conjunto del año, que algunas estimaciones del mercado ubican en al menos US$ 8.000 millones adicionales.

Por su parte, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, destacó que la caída de los bonos argentinos fue más pronunciada que la registrada por otros mercados emergentes. Según explicó, el deterioro respondió a una combinación de factores internacionales y locales que golpearon especialmente a la deuda soberana del país.