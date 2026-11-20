El Gobierno aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Argentina LNG, una iniciativa impulsada por YPF junto con la italiana Eni y la compañía XRG, de Emiratos Árabes Unidos, que prevé inversiones por US$ 50.750 millones hasta 2050 para desarrollar la exportación de gas natural licuado (GNL).

El plan contempla una primera etapa de desembolsos por US$ 25.000 millones entre 2027 y 2030 y busca posicionar a la Argentina como un proveedor de GNL en el mercado internacional. Según las proyecciones presentadas por las empresas, permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales de ese combustible, además de líquidos del gas natural, con ingresos estimados en más de US$ 9.000 millones por año.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había definido la iniciativa como "la inversión más importante presentada hasta el momento". Tras conocerse la aprobación del RIGI, el ejecutivo destacó la importancia del régimen para concretar el proyecto y afirmó en sus redes sociales: "Siempre lo dije: sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible". También agradeció a las autoridades nacionales por impulsar la herramienta de incentivo a las grandes inversiones.

Producción en Vaca Muerta y obras de infraestructura

Para alcanzar los volúmenes previstos, el desarrollo requerirá una producción de gas de 65 millones de metros cúbicos diarios, de acuerdo con los datos difundidos por el ministro de Economía, Luis Caputo. Ese nivel representa más del 40% de la producción actual de gas de la Argentina.

El proyecto incluye nuevas inversiones para extraer gas rico en Vaca Muerta y una importante red de infraestructura para trasladar y procesar los hidrocarburos. Entre las obras previstas figuran un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno, que conectarán los yacimientos con la costa atlántica de Río Negro.

En esa provincia funcionarán dos unidades flotantes de licuefacción, destinadas a transformar el gas natural en GNL para su transporte por barco. Además, se construirán complejos industriales en Neuquén y Río Negro para procesar el gas y sus líquidos.

En cuanto al impacto laboral, las estimaciones de las compañías contemplan la generación de 20.000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción, con picos de hasta 40.000 empleos, y otros 8.000 puestos directos e indirectos durante la operación.

La firma oficial será el 30 de noviembre

La aprobación del ingreso al RIGI representa un paso clave para avanzar con Argentina LNG. Según confirmó Marín, la firma oficial del proyecto se realizará el próximo 30 de noviembre, con la participación de las tres compañías que integran la iniciativa.

El titular de YPF había anticipado esa fecha durante su participación en el encuentro "Argentina Week", realizado en París. Con ese acto se formalizará el comienzo del desarrollo exportador, que apunta a ampliar la capacidad energética del país y generar nuevos ingresos a partir de la explotación de los recursos de Vaca Muerta.