El músico Cristian "Pity" Álvarez fue condenado a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, del barrio porteño de Villa Lugano. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 lo consideró culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y dispuso que cumpla la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica.

El veredicto fue leído este viernes por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, después de un cuarto intermedio para deliberar. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no estuvo presente en la sala, sino que siguió la audiencia por videoconferencia desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar, donde permanece internado.

Antes de conocer la sentencia, Álvarez tuvo la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. En su intervención, cuestionó el pedido de pena formulado por la fiscalía, al que consideró "un poco excesivo".

"Me senté ahí, di una declaración amplia de lo que pasó. No empecé por el hecho, sino un poco antes, para que ustedes entiendan lo que se siente estar acorralado y tener una vida marginal", expresó. Luego agregó: "Dejo en manos de la Justicia los alegatos del excelentísimo tribunal. No tengo nada más para decir".

Los pedidos de pena y el alcance del fallo

Durante el juicio, las partes habían solicitado condenas diferentes. La querella, representada por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, pidió 11 años y dos meses de prisión. Por su parte, el fiscal Sandro Abraldes reclamó una pena de 18 años y seis meses, mientras que la defensa, a cargo de Javier Baños y Sebastián Queijeiro, solicitó la absolución.

Finalmente, el tribunal condenó a Álvarez por el homicidio de Díaz, pero lo absolvió del delito de portación de arma de fuego.

De acuerdo con la acusación, el crimen ocurrió el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré. Díaz recibió cuatro disparos y, luego del ataque, el músico se retiró del lugar y descartó el arma. Más tarde fue hasta el boliche Pinar de Rocha, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

La lectura del fallo se realizó ante familiares de la víctima, representantes de las partes y Silvina Álvarez Congiú, hermana del músico. Mientras los jueces deliberaban, un grupo de seguidores de Pity se había congregado en las inmediaciones del tribunal con instrumentos para interpretar canciones de su trayectoria.

El proceso judicial estuvo atravesado por distintas situaciones vinculadas al estado de salud del acusado y a su participación en las audiencias. Durante el debate, Álvarez tuvo episodios de descompensación y debió ser asistido en distintas oportunidades. También fue internado en una clínica psiquiátrica por disposición judicial.