Por Santotomealdía



Un grupo de arquitectos independientes de nuestra ciudad solicitó al Concejo Municipal que suspenda el tratamiento inmediato del nuevo Código de Ordenamiento Urbano y convoque a una instancia pública de revisión antes de avanzar con su aprobación. El planteo fue formalizado mediante un informe técnico de 16 páginas, presentado este jueves, en el que los profesionales desarrollan numerosas observaciones sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo.

El documento incluye cuestionamientos urbanísticos, normativos y sobre la aplicación de distintos artículos, además de señalar diferencias entre el texto definitivo y los aportes realizados durante las mesas de trabajo y las charlas abiertas. Los firmantes consideran que una reforma de esta magnitud requiere mayor fundamentación técnica, acceso público a toda la documentación y una revisión que incorpore a los sectores que participaron de su elaboración.

En la presentación dirigida al Concejo, los arquitectos advierten que el proyecto contiene "cuestiones que requieren revisión y aclaración, tanto por sus inconsistencias internas como por las diferencias y omisiones detectadas respecto de los consensos y aportes construidos durante el proceso participativo". También cuestionan que la versión definitiva haya llegado al ámbito legislativo sin una instancia previa de consulta con los profesionales e instituciones que intervinieron en el debate.

Entre los principales temas analizados aparecen las densidades y alturas de edificación, la capacidad de los servicios públicos, la planificación del transporte, las atribuciones de la Comisión de Interpretación y las contribuciones económicas previstas para determinados desarrollos. El informe también identifica posibles contradicciones entre artículos y anexos, así como aspectos que, según sus autores, podrían generar dificultades para aplicar la futura normativa.

Los profesionales formularon nueve requerimientos concretos al Concejo Municipal. Además de suspender el tratamiento inmediato, pidieron publicar el proyecto y sus anexos en formatos accesibles, explicar qué aportes ciudadanos fueron incorporados o descartados, presentar estudios sobre infraestructura y movilidad, y corregir las inconsistencias detectadas. También solicitaron que se revisen los mecanismos de financiamiento urbano y las disposiciones que regulan excepciones y modificaciones futuras del Código.

El informe lleva las firmas de Cristian Bosch y Gustavo Francisco Gauna, con la adhesión de Lionel Vivas, Carolina Ceaglio y Luciana Ascorti. Los arquitectos ya habían expresado públicamente sus reparos sobre el procedimiento seguido por el Ejecutivo y ahora profundizaron esos cuestionamientos mediante un análisis artículo por artículo, que quedó presentado formalmente para su consideración durante el debate legislativo.