Un nuevo femicidio conmocionó este viernes a la ciudad de Santa Fe. Un policía de 28 años habría asesinado a balazos a su pareja, de 27, y luego se habría quitado la vida, en un hecho ocurrido durante la mañana en una vivienda de barrio Alfonso. Ambos eran integrantes de la Brigada Motorizada de la Policía provincial.

El hijo de la pareja, un niño de 7 años, se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el hecho, registrado alrededor de las 8.25 en Corrientes al 4100. Según los primeros testimonios recogidos en la zona, los vecinos escucharon gritos provenientes del interior de la casa y una mujer que pedía «Dejá a mi hijo». Instantes después se oyeron disparos de arma de fuego, por lo que dieron aviso a la central de emergencias 911.

A los pocos minutos llegaron efectivos del Comando Radioeléctrico de la capital provincial, quienes ingresaron al domicilio y encontraron sin vida a los dos integrantes de la pareja. De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría disparado contra la mujer y posteriormente se habría suicidado. La mecánica del hecho deberá ser determinada mediante las pericias correspondientes.

Tras el hallazgo, el domicilio quedó bajo custodia policial y se dio intervención a las autoridades de la Unidad Regional I y de la Policía de Investigaciones (PDI). En el lugar trabajaron integrantes de la Brigada de Femicidios y peritos encargados de analizar la escena, mientras que la investigación quedó en conocimiento de la fiscalía especializada del Ministerio Público de la Acusación.

Se trata del segundo femicidio conocido en la ciudad de Santa Fe durante esta semana. El caso anterior ocurrió en barrio Alvear, donde una mujer de 28 años fue encontrada sin vida en una vivienda de calle Córdoba al 2200. Por ese hecho, según la información difundida, fueron detenidas dos personas.

El nuevo crimen se produjo en un contexto de preocupación por la violencia de género en la provincia. Según el Observatorio Mumalá, entre el 1° de enero y el 19 de noviembre de 2026 se registraron 49 femicidios en Santa Fe, de acuerdo con las distintas categorías contempladas en su relevamiento. Mientras continúa la investigación de lo sucedido en barrio Alfonso, los peritajes buscarán establecer con precisión las circunstancias de las dos muertes.