Por Santotomealdía



El río Salado dejó de crecer en nuestra ciudad y se mantuvo en 5,87 metros durante las últimas 24 horas, según los registros difundidos este viernes 20 de noviembre por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la UNL. Se trata de la primera jornada sin aumentos después de varios días de crecida, durante los cuales el ritmo de ascenso del agua había disminuido considerablemente.

La medición, correspondiente a las 00:00 de este viernes, muestra que el nivel del Salado permaneció sin cambios respecto del jueves. Además, el río comenzó a bajar en distintas estaciones de la cuenca, entre ellas San Justo, Emilia y Recreo. Si bien estos datos refuerzan las señales de estabilización, todavía no permiten confirmar que la crecida haya terminado. En nuestra ciudad, el agua continúa 1,17 metros por encima de la alerta técnica, establecida en 4,70 metros.

La evolución de los últimos días muestra una marcada desaceleración. Después de jornadas en las que el río había registrado aumentos de entre 14 y 15 centímetros diarios, el martes subió seis centímetros, el miércoles apenas uno y el jueves dos, hasta alcanzar los 5,87 metros que se mantienen este viernes.

En otros puntos de la cuenca, los registros indican que el Salado bajó tres centímetros en San Justo, donde se ubicó en 5,41 metros, y seis centímetros en Emilia, hasta los 1,72 metros. También descendió dos centímetros en Recreo, con una altura de 2,95 metros, y otros dos centímetros en Tostado, donde alcanzó los 3,76 metros.

Por su parte, en Paso de las Piedras el río permaneció estacionario en 3,18 metros, mientras que el río Calchaquí bajó cinco centímetros, hasta los 2,19 metros. En el arroyo Cululú se informó una disminución de 19 centímetros, con un registro de 0,49 metros. De esta manera, la mayoría de las estaciones con datos disponibles presentan niveles estables o en descenso.

A pesar de esta evolución, el Salado continúa en un nivel elevado en nuestra ciudad, por lo que la situación sigue siendo relevante para los sectores ribereños alcanzados por la crecida. Los próximos registros permitirán determinar si la estabilidad observada este viernes se mantiene y si comienza una etapa de descenso gradual del río.