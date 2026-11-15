Lo sorprendieron cortando cables de un poste de luz y terminó detenido

Por Santotomealdía



Un hombre fue aprehendido durante la madrugada por un presunto intento de robo de cables en la calle Obispo Gelabert al 2500, entre Córdoba y Saavedra, en nuestra ciudad. El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico.

Según la información policial, los efectivos sorprendieron al sospechoso colgado de un poste de luz, aparentemente mientras cortaba cables. Durante la intervención, secuestraron un cuchillo tipo serrucho, una pinza de color negro y un fragmento de recubrimiento de cableado.

Tras su aprehensión, el hombre fue trasladado para la correspondiente revisión médica y la realización de las actuaciones policiales.