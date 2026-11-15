Advierten que la suba del riesgo país ya afecta el crédito a las empresas y la recuperación económica

El aumento del riesgo país argentino ya tiene consecuencias sobre el financiamiento de las empresas y las perspectivas de recuperación económica, según advirtió un informe del Banco Provincia. El indicador elaborado por JP Morgan pasó de 410 puntos básicos en la primera semana de julio a 830 puntos en noviembre, luego de alcanzar un máximo de 900 a comienzos de este mes.

El principal impacto se observa en el crédito corporativo en dólares, que registró una caída del 20 % en los últimos meses. De acuerdo con el estudio, la suma de obligaciones negociables y préstamos bancarios pasó de un promedio mensual de US$2.700 millones entre enero y julio a US$2.100 millones entre agosto y octubre. Sin contar a YPF, la contracción alcanza el 35 %, lo que reduce las posibilidades de financiamiento para inversiones privadas.

El informe también señala que el encarecimiento del crédito afecta al Estado nacional. La tasa de interés de los bonos soberanos aumentó del 9 % a mediados de año al 13,5 % en noviembre, en un contexto de mayores rendimientos de los títulos del Tesoro estadounidense. Según el Banco Provincia, este escenario dificulta el acceso del Gobierno al financiamiento en los mercados internacionales.

A diferencia de otros períodos de tensión financiera, el incremento del riesgo país no provocó una suba equivalente del dólar. Entre julio y octubre, la cotización de la moneda estadounidense aumentó un 3,5 %, frente a una inflación acumulada superior al 8 %. Sin embargo, las compras de divisas del Banco Central se redujeron de un promedio mensual de US$1.900 millones durante el primer semestre a US$880 millones entre agosto y octubre.

Para la entidad bancaria, la menor disponibilidad de crédito empresarial constituye uno de los principales canales por los que la inestabilidad financiera llega a la economía real. El estudio también advierte que las dificultades para administrar simultáneamente la liquidez y las tasas de interés generan volatilidad, desalientan el financiamiento de empresas y familias y pueden postergar las decisiones de inversión.

En este contexto, el próximo 9 de enero aparece como una fecha relevante para la situación financiera del país, debido a que el Tesoro deberá afrontar vencimientos de capital e intereses por US$4.300 millones correspondientes a bonos Bonares y Globales. Según el análisis del Banco Provincia, la evolución del riesgo país y las condiciones de acceso al crédito serán factores importantes para determinar el ritmo de recuperación de la actividad económica.