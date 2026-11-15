Con asistencia provincial, ya se retiró casi el 90 % del ganado de las islas ante la crecida del Paraná

Cerca del 90 % del ganado que se encontraba en las islas fue retirado ante la crecida del río Paraná, en el marco de un operativo coordinado por el Gobierno de Santa Fe junto a productores ganaderos. Según informó el Ministerio de Desarrollo Productivo, de un stock inicial superior a las 700.000 cabezas, actualmente permanecen entre 80.000 y 90.000 animales en territorio insular, principalmente en sectores elevados donde su permanencia responde a una planificación de los productores.

Con la etapa más urgente del traslado prácticamente completada, la Provincia concentra ahora sus acciones en el control sanitario de los animales movilizados hacia establecimientos de tierra firme, además de facilitar el acceso a campos de pastaje y reservas de forraje. El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, explicó que el seguimiento se realiza junto al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), con el objetivo de verificar los destinos de los rodeos y el cumplimiento de los protocolos correspondientes.

La cartera productiva aclaró que los registros administrativos de Senasa todavía contabilizan unas 170.000 cabezas en las islas, una cifra superior a las estimaciones obtenidas mediante relevamientos recientes. Según la explicación oficial, la diferencia responde a demoras en la actualización de los movimientos, ya que algunos productores utilizaron el Certificado Provisorio de Tránsito Animal (CPTA) o aún deben completar el cierre de los Documentos de Tránsito Electrónico (DTE). Para facilitar los traslados, continúan vigentes las flexibilizaciones gestionadas ante Senasa, con destinos que incluyen departamentos santafesinos y provincias vecinas.

En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Productivo intensificó la difusión del Registro Provincial de Campos y Forrajes (Ropeca), una herramienta destinada a vincular a productores que necesitan relocalizar o alimentar sus animales con quienes ofrecen superficies de pastaje y reservas de rollos. Según los datos oficiales, la plataforma cuenta con 45 oferentes activos, con disponibilidad especialmente en los departamentos San Justo y San Cristóbal. El registro puede consultarse en santafe.gob.ar/ropeca.

Otra de las prioridades es la prevención de enfermedades asociadas a las condiciones de anegamiento. Durante una reunión del Comité Operativo de Emergencia se acordó reforzar el trabajo conjunto entre los ministerios de Desarrollo Productivo y Salud, con especial atención sobre la leptospirosis, la encefalomielitis equina y las acciones de prevención del dengue. Las tareas previstas incluyen recomendaciones sanitarias y acciones territoriales en zonas rurales y localidades vinculadas con la emergencia hídrica.

Mientras tanto, continúan habilitados distintos dispositivos para el movimiento de hacienda, entre ellos el paso de arreos por las defensas de San Javier y la descarga fluvial diurna en Puerto Reconquista, bajo supervisión de Prefectura Naval. También se mantienen las medidas de seguridad para la navegación y los patrullajes sobre las rutas Provincial 1 y Nacional 11. Desde el Gobierno provincial señalaron que, fuera de las zonas insulares afectadas por la crecida, las actividades agrícolas se desarrollan con normalidad, con avances en la cosecha de trigo y la siembra de cultivos de verano.