El río Salado llegó a 5,72 metros y continúa creciendo

Por Santotomealdía



El río Salado continúa creciendo en nuestra ciudad y este domingo 15 de noviembre alcanzó los 5,72 metros, según los registros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (FICH-UNL). La altura representa una suba de ocho centímetros respecto del sábado, cuando se encontraba en 5,64 metros, y supera en 1,02 metros el nivel de alerta técnica establecido en 4,70 metros.

Protección Civil municipal confirmó que hasta la mañana de este domingo no se habían registrado evacuaciones. La crecida afecta puntualmente a unas pocas viviendas ubicadas fuera del terraplén de defensa, en la zona de la estación de bombeo 3. Se trata de sectores que suelen inundarse cuando aumenta el nivel del río y cuyos ocupantes, por el momento, permanecen en sus hogares.

La medición de este domingo corresponde a las 00:00 horas y muestra que el Salado superó los 5,70 metros, una altura que anteriormente se utilizaba como referencia para evaluar la situación de las familias más expuestas. Desde Protección Civil habían explicado durante la semana que actualmente se toman los 5,30 metros como referencia preventiva para determinadas viviendas ubicadas fuera del sistema de defensas, sin que esto implique la adopción automática de medidas.

Los registros de la FICH-UNL también muestran aumentos en varias estaciones de la cuenca del Salado. En Tostado, el río alcanzó los 3,97 metros, con una suba de 36 centímetros; en Paso de las Piedras llegó a 3,66 metros, tras aumentar 44 centímetros; y en Recreo se ubicó en 2,87 metros, con un incremento de 15 centímetros. En San Justo se registró una leve suba de tres centímetros, mientras que en Emilia el nivel descendió seis centímetros.

En nuestra ciudad, la crecida del Paraná también influye sobre el comportamiento del Salado. Según lo explicado desde Protección Civil, el aumento del nivel del Paraná dificulta el escurrimiento del Salado en la zona de las Cuatro Bocas, lo que contribuye a elevar su altura en el tramo final. Por ese motivo, la evolución del río no depende únicamente de las condiciones que se registran aguas arriba.

Como referencia histórica, durante la inundación de abril y mayo de 2003, el río Salado alcanzó una altura máxima de 6,37 metros en la escala hidrométrica de nuestra ciudad (INALI), registrada el 30 de abril de aquel año a las 18 horas. El nivel actual se encuentra 65 centímetros por debajo de esa marca, aunque la comparación de alturas no significa que las condiciones de ambas crecidas ni sus posibles consecuencias sean equivalentes.