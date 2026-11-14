La crisis productiva provocó el cierre de más de 32.000 empresas en Argentina desde 2023

El deterioro de la actividad económica sigue impactando sobre el entramado productivo argentino. Desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2026 cerraron 32.429 empresas en el país, una caída del 6,3% del total de unidades productivas, de acuerdo con los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). La retracción continuó durante agosto, cuando se contabilizaron 139 bajas, y acumula 9.821 empresas menos en lo que va de 2026.

El fenómeno alcanza a casi todo el territorio nacional: 23 de las 24 jurisdicciones registraron una reducción en la cantidad de unidades productivas. La única excepción fue Neuquén, que incorporó 136 empresas entre noviembre de 2023 y agosto de este año, con un crecimiento del 1,8%, impulsado principalmente por la actividad vinculada a Vaca Muerta.

En el otro extremo, las mayores caídas relativas se registraron en La Rioja, con una disminución del 18,2%; Tierra del Fuego, con el 16,3%; Catamarca, con el 14,4%; Chaco, con el 13%; y Corrientes, con el 12,2%.

En números absolutos, Buenos Aires fue la provincia más afectada, con 9.084 empresas menos. Le siguieron Córdoba, con 5.082 bajas; la Ciudad de Buenos Aires, con 3.383; y Santa Fe, con 3.335 unidades productivas menos.

La industria textil, entre los sectores más golpeados

Uno de los rubros que refleja con mayor claridad el deterioro de la actividad es el textil. Según un relevamiento de la Fundación Pro Tejer, la producción del sector cayó un 33,9% entre enero y agosto, en comparación con el mismo período de 2023. Además, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 40,6% y se perdieron casi 29.000 puestos de trabajo.

La construcción también atravesó un fuerte retroceso, especialmente por la paralización de la obra pública desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Si bien en los últimos meses mostró una recuperación, esta se encuentra vinculada en buena medida a los trabajos de mantenimiento vial.

A la caída de la actividad y las dificultades para sostener los costos se suma otro fenómeno: empresas que abandonan la formalidad para intentar mantenerse en funcionamiento. Así lo explicó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), quien advirtió que muchas pequeñas y medianas empresas reducen su estructura al mínimo y continúan trabajando fuera del sistema formal.

"Cuando una empresa es embargada, queda fuera del sistema y no puede pagar salarios en blanco. Entonces, lo que hacen muchas pymes es reducirse a la mínima expresión, porque no hay demanda y no pueden cubrir esos costos, y pasan al sector informal", señaló Rosato en diálogo con Ámbito.

El dirigente mencionó especialmente los talleres familiares y las dificultades para competir con los productos importados. En el caso de la industria textil, sostuvo que "solo el 30% de la producción es nacional y lo demás es importado". También explicó que algunas empresas dejan de operar formalmente, pero siguen funcionando mediante operaciones en efectivo o el cambio de cheques fuera del circuito bancario.

Una situación similar describió Roberto Fermani, presidente de la Cámara Argentina de Ópticas, quien consideró que la reconversión de los negocios, en las actuales condiciones, resulta muy difícil. En una entrevista con el streaming Ahora Play, afirmó que muchas empresas del sector cierran, otras reducen sus estructuras y algunas pasan a la informalidad.

"La única forma de reconvertirse hoy es achicando o trasladando el negocio a la informalidad", sostuvo Fermani. Y agregó que, frente a una crisis de esta profundidad, para muchos comerciantes la única alternativa es esperar antes que intentar una transformación que no encuentran viable.

La caída de empresas también se refleja en el empleo

El retroceso del entramado productivo tiene su correlato en el mercado laboral. De acuerdo con los datos de la SRT, desde noviembre de 2023 se perdieron 467.989 puestos de trabajo, lo que representa una contracción del 4,7%.

Solo durante agosto desaparecieron 30.378 empleos, una baja mensual del 0,32%. En la comparación interanual, la reducción alcanzó los 191.365 puestos de trabajo, equivalente al 2%.

Los números muestran que la crisis no solo se traduce en el cierre de miles de establecimientos, sino también en una pérdida sostenida de empleo formal y en un proceso de informalización que, según advierten los representantes del sector pyme, dificulta aún más medir la dimensión real del deterioro productivo.