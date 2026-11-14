Una falla aérea en Estados Unidos provocó la cancelación de 4.000 vuelos y miles de demoras

Una falla en las comunicaciones del sistema de control aéreo de Estados Unidos obligó a suspender los despegues en todo el país durante casi cinco horas y generó un fuerte impacto en el transporte aéreo. El incidente provocó la cancelación de más de 4.000 vuelos y otros 10.000 sufrieron demoras, con consecuencias también para las conexiones internacionales con Canadá y México.

La interrupción, registrada durante el viernes, alteró los planes de cientos de miles de pasajeros. En algunos aeropuertos, los viajeros tuvieron que bajar de los aviones cuando estaban a punto de despegar, mientras las aerolíneas intentaban determinar el alcance del problema y reorganizar sus operaciones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso la suspensión de los despegues por motivos de seguridad, luego de detectar un inconveniente que afectaba las comunicaciones en los centros de control de tránsito aéreo. La restricción se levantó el viernes por la noche, una vez restablecido el funcionamiento de las instalaciones.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó la reapertura del espacio aéreo, aunque advirtió que la recuperación del servicio no sería inmediata. "Nos llevará tiempo reanudar las operaciones normales", señaló el funcionario, quien remarcó que la prioridad de las autoridades era garantizar la seguridad de los pasajeros.

Duffy atribuyó el episodio a las deficiencias de una infraestructura tecnológica obsoleta, que todavía depende de sistemas y conexiones instalados hace varias décadas. "Este es un problema de un sistema antiguo", afirmó, y mencionó que parte de la red utiliza interruptores y routers desactualizados.

En ese sentido, explicó que todavía se emplean "pequeñas líneas de cobre de los años 1980" y sostuvo que el sistema sufrió una sobrecarga que terminó afectando a los centros de control en todo el país.

Aunque la suspensión general de los despegues fue levantada después de varias horas, las autoridades advirtieron que las demoras y cancelaciones podrían continuar durante todo el fin de semana, debido a las dificultades para reacomodar los vuelos y a los pasajeros afectados.