Colón quiere dar el primer paso en el Reducido por el segundo ascenso

Colón enfrentará a Midland este sábado 14 de noviembre, desde las 18, en el estadio Brigadier López, por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional 2026. El encuentro contará con el arbitraje de Juan Pablo Loustau y podrá verse a través de la plataforma de streaming LPF Play.

El equipo de Iván Delfino comenzará su camino en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional con una ventaja importante: jugará como local y clasificará a los cuartos de final incluso si el partido termina empatado durante los 90 minutos, debido a su mejor ubicación en la fase regular.

El Sabalero terminó quinto en la Zona A, con 60 puntos, y cerró su participación con un triunfo por 2-0 ante Defensores de Belgrano. Para recibir a Midland, Delfino prepara algunas modificaciones. Facundo Castet ingresaría por Sebastián Olmedo en el lateral izquierdo, mientras que la principal incógnita está en el mediocampo, donde debe cubrir la ausencia de Franco García.

Las alternativas son Darío Sarmiento, quien superó una molestia física y tendría ventaja para ocupar ese lugar, e Ignacio Antonio, cuya inclusión podría llevar al entrenador a modificar el esquema táctico.

De esta manera, la probable formación de Colón sería: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento o Ignacio Antonio, Federico Lértora y Agustín Toledo; Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

Del otro lado estará Midland, que finalizó quinto en la Zona B con 55 unidades y necesita ganar en Santa Fe para continuar en carrera. Su entrenador, Joaquín Iturrería, realizaría una sola variante respecto del equipo que igualó ante Atlanta: Matías Flores ingresaría por Jeremías Perales, quien no fue convocado.

El probable once del conjunto visitante sería: Mauro Leguiza; Isaías Andrada, Genaro Cepeda, Luciano Recalde y Pablo Casarico; Marcos Roseti, Nicolás Violini, Jesús Camaño y Ramiro Luna; Matías Flores y Ezequiel Bulacio.

La programación de los octavos de final

La primera instancia del Reducido comenzará este sábado y se completará el domingo con los siguientes encuentros:

Sábado 14 de noviembre

15:00: Atlanta vs. Estudiantes de Buenos Aires.

17:00: Temperley vs. Ciudad de Bolívar.

18:00: Colón vs. Midland.

19:00: Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú.

20:00: Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown.

Domingo 15 de noviembre

15:00: Deportivo Morón vs. Colegiales.

20:30: Ferro vs. Gimnasia y Tiro de Salta.

Además, el domingo se definirá el primer ascenso a la Liga Profesional 2027. Godoy Cruz y Tristán Suárez disputarán la final desde las 17, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba.

Cómo se juega el Reducido

El torneo reúne a los equipos que terminaron entre el segundo y el octavo puesto de las zonas A y B, con un total de 14 participantes en los octavos de final. Los cruces se disputan a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase regular. En caso de empate, clasificará el local por ventaja deportiva, sin definición por penales.

A partir de los cuartos de final se incorporará el perdedor de la final por el primer ascenso y se confeccionará una tabla general con los ocho equipos clasificados. Ese ordenamiento tendrá en cuenta, en primer lugar, la posición del equipo en su zona; luego, los puntos obtenidos y, si persiste la igualdad, la diferencia de gol.

Los cuartos de final y las semifinales y la final por el segundo ascenso se jugarán en series de ida y vuelta. El equipo mejor ubicado en la tabla general tendrá la ventaja de definir cada llave como local y, si al cabo de los dos partidos hay igualdad de puntos y diferencia de gol, avanzará el mejor posicionado, sin recurrir a los penales. La definición también será a ida y vuelta, pero sin ventaja deportiva.

Para Colón, el primer desafío será superar a Midland en el Brigadier López. Con el respaldo de su gente y la ventaja deportiva a favor, el Sabalero buscará dar el primer paso hacia el objetivo de regresar a la máxima categoría.