Jueves 12 de noviembre de 2026

Policiales — 12.11.2026 —

Saltaron un tapial para entrar a una vivienda, pero el dueño los sorprendió y terminaron detenidos

Los dos jóvenes, de 24 y 27 años, fueron interceptados por la Policía a pocas cuadras del domicilio. El procedimiento se inició en la zona de Balcarce e Irak.

Los sujetos detenidos fueron trasladados a la Comisaría 12da.
Los sujetos detenidos fueron trasladados a la Comisaría 12da.

Dos jóvenes de 24 y 27 años fueron aprehendidos luego de ingresar a una vivienda tras saltar un tapial con intenciones de robo. El propietario advirtió lo que ocurría y dio aviso a la Policía, que logró localizar a ambos sospechosos a pocas cuadras del lugar.

El episodio tuvo lugar en la zona de Balcarce e Irak, cuando el dueño de la propiedad sorprendió a los intrusos y los señaló como responsables de haber ingresado a su domicilio para llevarse un objeto. Tras escapar por calle Irak en dirección al sur, los jóvenes fueron buscados por efectivos del Comando Radioeléctrico.

La recorrida policial permitió encontrarlos en las inmediaciones. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un tubo metálico de poco más de un metro de largo, que habría sido sustraído de la vivienda.

Finalmente, los dos hombres fueron trasladados a la Comisaría 12ª y se dio intervención a la Fiscalía en turno, en el marco de una causa por hurto por escalamiento.

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