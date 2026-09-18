El Reino Unido calificó de “inaceptables” las sanciones argentinas contra empresas que operan en Malvinas

El Gobierno del Reino Unido calificó de “inaceptables” y “sin justificación legal” las sanciones y acciones impulsadas por la Argentina contra empresas e individuos vinculados con actividades comerciales en las Islas Malvinas, especialmente en el sector de los hidrocarburos. Además, ratificó su respaldo a las compañías que operan en el archipiélago.

La posición fue expresada este jueves por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, a través de un comunicado difundido en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores británico.

En el documento, Londres reiteró su postura sobre la soberanía de las islas al afirmar que “son británicas” y sostuvo que sus habitantes tienen derecho a desarrollar los recursos naturales del archipiélago “como consideren conveniente”. Según el Gobierno británico, esa facultad forma parte de su derecho a la autodeterminación.

El comunicado se conoció luego de que la Argentina profundizara sus medidas contra empresas y personas que suministran bienes y servicios a las Malvinas, tanto de manera directa como indirecta. Entre los sectores alcanzados se encuentran las actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos.

Frente a ese escenario, el Gobierno de Keir Starmer aseguró que brindará respaldo pleno a los actores comerciales involucrados. “El Gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas e individuos. Tienen todo nuestro apoyo”, afirmó Kumaran.

La funcionaria también recordó que no es la primera vez que un Gobierno argentino adopta medidas económicas contra quienes mantienen vínculos comerciales con las islas. Sin embargo, sostuvo que, pese a esos antecedentes, “la economía de las Islas Malvinas sigue prosperando”.

En otro tramo del comunicado, el Reino Unido cuestionó el uso de mecanismos internacionales contra compañías y personas que desarrollan negocios en el archipiélago. “Cualquier intento de politizar mecanismos internacionales contra individuos por hacer negocios con las Malvinas es ilegítimo”, sostuvo el Gobierno británico.

La respuesta de Londres se inscribe en una nueva escalada de la disputa diplomática por la soberanía de las islas. En las últimas semanas, la Argentina anunció nuevas acciones legales y sanciones contra empresas vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en la zona, mientras que el Reino Unido sostiene que las autoridades argentinas no tienen jurisdicción sobre las actividades desarrolladas en el archipiélago.