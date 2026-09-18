Estanislao López, Héroe Nacional: el Congreso reconoció al brigadier santafesino

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que declara Héroe Nacional al brigadier general Estanislao López, uno de los principales referentes del federalismo argentino y una figura central en la defensa de la autonomía de las provincias durante las primeras décadas de organización del país. La iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, fue respaldada de manera unánime en el Senado.

La sanción fue celebrada desde el Congreso por el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y la senadora santafesina Carolina Losada. El mandatario estuvo acompañado por el coordinador de Gabinete, Víctor Hadad, y destacó el recorrido que tuvo el pedido impulsado para reconocer oficialmente al brigadier.

“Para todos los santafesinos es un enorme orgullo que el Congreso de la Nación reconozca al brigadier Estanislao López como Héroe Nacional”, sostuvo Poletti. El intendente recordó que meses atrás había acompañado en el Congreso un petitorio elaborado por el Instituto Lopeciano, que contó con la adhesión de trabajadores, funcionarios e instituciones de la ciudad.

Poletti destacó además el papel de López en la construcción del federalismo argentino y en la defensa de la autonomía provincial. “Fue protagonista de la construcción del federalismo argentino”, afirmó, y señaló que el brigadier entendió que era posible construir una Nación respetando la identidad y la voz de cada provincia.

Por su parte, Losada sostuvo que la declaración busca recuperar la figura de López dentro de la historia nacional y ampliar el conocimiento sobre su trayectoria más allá de Santa Fe. “Esta ley reconoce el rol fundamental del brigadier en la historia argentina”, afirmó la senadora, quien destacó especialmente su aporte a la arquitectura constitucional federal y republicana.

La legisladora también remarcó que el reconocimiento tuvo respaldo de los distintos espacios políticos que integran el Senado. Según señaló, la aprobación unánime refleja la relevancia transversal que tuvo la figura del brigadier dentro de la historia argentina.

López gobernó Santa Fe durante 20 años, entre 1818 y 1838, y fue una de las figuras decisivas del federalismo durante el período de organización del país. En 1819 impulsó el Estatuto Provisorio de Santa Fe, un texto institucional que estableció principios como la soberanía popular, la representación política y la organización republicana del gobierno.

Un año después tuvo un papel central en la batalla de Cepeda de 1820, en la que las fuerzas federales de López y Francisco Ramírez derrotaron al ejército del Directorio. La victoria provocó la caída del poder central del Directorio y consolidó la autonomía de las provincias.

El brigadier también fue protagonista de distintos pactos interprovinciales, entre ellos los tratados del Pilar, Benegas y Cuadrilátero, y especialmente el Pacto Federal de 1831, uno de los antecedentes fundamentales de la posterior organización constitucional argentina.

López fue uno de los principales impulsores de ese acuerdo, que quedó incluido entre los “pactos preexistentes” mencionados posteriormente por la Constitución Nacional de 1853. El brigadier murió en 1838, por lo que no llegó a presenciar la sanción de la Constitución que concretó buena parte del proyecto federal que había defendido.

Su trayectoria política y militar también estuvo vinculada con el proceso independentista. Desde joven integró la expedición al Paraguay comandada por Manuel Belgrano y posteriormente desarrolló una importante carrera militar en el Litoral.

Asimismo, mantuvo una relación política con José de San Martín. En 1819 acordó con Belgrano el Armisticio de San Lorenzo, en el contexto de las guerras civiles, un entendimiento que contribuyó a evitar la prolongación de enfrentamientos internos mientras San Martín continuaba con su campaña libertadora.

Otro aspecto destacado de su trayectoria fue su posición frente a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Después del ataque de la nave estadounidense Lexington a Puerto Soledad en 1831 y de la posterior ocupación británica del archipiélago, el gobierno santafesino encabezado por López y Domingo Cullen presentó, el 25 de febrero de 1833, dos notas de protesta ante las autoridades de Buenos Aires.

En esos documentos, López cuestionó la ocupación británica y vinculó la defensa de la soberanía territorial con la necesidad de contar con una organización constitucional que fortaleciera al país frente a las potencias extranjeras.

Con la sanción del Senado, el Congreso incorporó formalmente a Estanislao López al reconocimiento como Héroe Nacional, en una declaración que busca destacar su papel en la defensa del federalismo, la autonomía provincial y la organización institucional de la Argentina.