Impulsan la recuperación de las piezas originales del viejo Puente Colgante

A más de cuatro décadas del colapso del histórico Puente Colgante “Ingeniero Marcial Candioti”, inaugurado en 1928 y caído en la trágica jornada del 28 de septiembre de 1983 bajo la intervención militar de José María González, el senador Paco Garibaldi presentó en la Cámara de Senadores un proyecto para rescatar, inventariar y poner en valor las piezas originales de la estructura que aún sobreviven dispersas en distintos puntos de la provincia.

La iniciativa parlamentaria busca que el Poder Ejecutivo, en articulación con la Municipalidad de Santa Fe y el Ente Administrador Puerto Santa Fe, identifique y ponga en valor estos vestigios mediante un proceso abierto y participativo. De este modo, vecinos, universidades, especialistas en patrimonio, instituciones culturales y artistas definirán colectivamente el espacio público donde se emplazarán.

Una deuda con nuestra identidad y memoria

Durante la presentación, Garibaldi reflexionó sobre la relación histórica de los santafesinos con su patrimonio: "Lamentablemente en nuestra ciudad no siempre supimos cuidar nuestro patrimonio... Un ejemplo es el derribo del Cabildo histórico que teníamos para construir arriba nuestra querida casa de gobierno, que podría haberse levantado igual a 100 metros de distancia. Tenemos más de 450 años de historia. Y la edad, el paso del tiempo, no son sólo recuerdos: es nuestra identidad, es nuestro orgullo, es entender de dónde partimos para saber a dónde podemos llegar. Los santafesinos podemos llegar muy lejos, hay que creérsela más".

El legislador recordó que, tras la asunción de la democracia con José María Vernet en diciembre de 1983, parte del material metálico sufrió el descarte y la venta como chatarra, y que incluso en 2015 se llegaron a subastar bulones y piezas menores. Frente a esto, enfatizó: "Tenemos una obligación con nuestra memoria colectiva. No hablamos de simples restos de chatarra, sino de memoria tangible, de un valioso testimonio material de nuestra modernización, de la caída y levantada colectiva de los santafesinos frente a la adversidad del río. ¡De lo que somos capaces de hacer!". Asimismo, el proyecto detalla que una investigación periodística de El Litoral permitió volver a localizar barandas, cañerías, herrajes y otros elementos que permanecían ocultos.

El senador Garibaldi explicó el proyecto en el recinto del Senado.

El mapa de los tesoros rescatados y el caso de la antena

El relevamiento técnico elaborado en el marco de la iniciativa identifica los puntos clave donde aún descansan fragmentos originales:

El Dique I del Puerto: Conserva un tramo de la antigua antena colapsada de aproximadamente 1.500 kilos. Su historia es singular: tras caer a la laguna Setúbal en 1983, fue retirada a Piedras Blancas, luego llevada al Dique II y trasladada en 2010 (momento en el que debió ser cortada por sus dimensiones debido a obras en el sector). Sobre esta pieza, el proyecto recupera los antecedentes del artista visual Ricardo Calanchini, quien impulsó oportunamente un proyecto para transformarla en una obra conmemorativa en la Ciudad Universitaria o en el Puerto.

La Estación Belgrano: En el predio quedaron depositados restos de hierros retorcidos que forman parte de la estructura histórica.

El Parque de la Constitución: En la costanera (cerca de la antigua zona de Obras Sanitarias), emergieron antiguos caños de hierro que transportaban agua por debajo del puente original.

El Campamento de Vialidad Provincial en Manucho: Ocultos entre la vegetación, se hallaron tramos de la estructura original, barandas de la pasarela peatonal idénticas a las del puente actual, y cables de acero que funcionaban como tensores.

Un puente hacia el futuro

Finalmente, Garibaldi concluyó sobre la importancia de la participación ciudadana: "Proponemos que este proceso sea abierto y participativo para mirar el futuro con grandeza. Tenemos un gran desafío por delante: rescatar los restos del antiguo Puente Colgante que hoy están repartidos y abandonados por la ciudad. Ninguna comunidad que aspire a crecer y ser importante puede darle la espalda a su historia. Es fundamental ponernos de acuerdo, poner en valor este patrimonio y recuperarlo ahora mismo, para el disfrute de todos los santafesinos".