Santa Fe: prorrogan la inscripción para acceder a 380 licencias de taxis y remises

La Municipalidad de Santa Fe informó que prorrogará hasta el viernes 16 de octubre inclusive el período de inscripción para acceder a 380 licencias de taxis y remises disponibles en la ciudad capital. El plazo previsto originalmente vencía este viernes, sin embargo, la convocatoria continuará abierta durante cuatro semanas más.

Desde el Municipio vecino detallaron que se encuentran disponibles 130 licencias para taxis y 250 para remises, en el marco del proceso impulsado por el municipio para ampliar y fortalecer el sistema de transporte público de pasajeros.

Entre los principales requisitos se encuentran tener domicilio en la ciudad de Santa Fe, contar con licencia de conducir profesional categoría D1 o superior, disponer de un vehículo que se encuentre dentro de la antigüedad permitida y tener al día las obligaciones vinculadas a patentes y multas.

La inscripción se realiza de manera online a través de la Oficina Virtual de la Municipalidad de Santa Fe. Con la extensión del plazo, los interesados tendrán tiempo hasta el 16 de octubre inclusive para completar el trámite y presentar la documentación requerida.

Según indicaron, la decisión tiene como objetivo ampliar las posibilidades de participación y facilitar que más personas puedan acceder a la convocatoria, contando con mayor tiempo para informarse, reunir los requisitos establecidos y presentar la documentación correspondiente.