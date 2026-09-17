Reforma electoral: el Gobierno negocia con los gobernadores, pero aún no tiene los votos para eliminar las PASO

El Gobierno mantiene abiertas las negociaciones con sus aliados para avanzar con la reforma electoral, pero todavía no logró reunir los votos necesarios para eliminar las PASO. A pocos meses del comienzo del año electoral, las diferencias con varios gobernadores se concentran especialmente en la continuidad de las primarias y en la posibilidad de separar los comicios provinciales de las elecciones nacionales.

La postura de distintos mandatarios provinciales apunta a conservar las PASO como una herramienta para ordenar la oferta electoral en cada distrito. Según pudo reconstruir Agencia Noticias Argentinas a partir de consultas con gobernadores y dirigentes de sus espacios, existe la intención de utilizar esa instancia para resolver disputas internas y evitar que distintas listas compitan por el mismo electorado en las elecciones generales.

El escenario también está condicionado por la aparición de nuevos dirigentes que buscan disputar espacios de poder en distintas provincias. Un caso es el de Tucumán, donde el gobernador Osvaldo Jaldo volvió a marcar diferencias con su antecesor, el senador nacional Juan Manzur.

Jaldo ratificó que será candidato para buscar la continuidad en la gobernación en las elecciones del 9 de mayo de 2027 y descartó un acuerdo con Manzur. De esta manera, una eventual primaria podría convertirse en la instancia para definir quién encabezará la propuesta de ese espacio político en la elección provincial.

En paralelo, varios gobernadores que gobiernan distritos con grandes centros urbanos, tanto aquellos que mantienen diálogo con la Casa Rosada como quienes tienen diferencias con el Ejecutivo en distintos temas, evalúan un calendario con elecciones primarias entre marzo y mayo y comicios generales a partir de mediados de mayo.

Ese esquema también expresa una intención de mantener separadas las elecciones provinciales de las nacionales, una alternativa que permitiría a los mandatarios locales definir sus propias fechas y estrategias electorales sin quedar atados al calendario nacional.

Hasta el momento, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, es quien confirmó que prevé acoplar la renovación de autoridades provinciales con las elecciones nacionales. Su argumento es evitar el costo de realizar dos procesos electorales y que los ciudadanos deban concurrir a las urnas en distintas oportunidades.

Mientras continúan las conversaciones con los gobernadores y otros sectores aliados, el propio oficialismo reconoció que no cuenta todavía con los votos suficientes para aprobar la reforma tal como fue diseñada.

“Todavía no está el número. En principio hay algunos temas en los que algunos están de acuerdo y otros no. En PASO todavía no tenemos la cantidad de votos para eliminarlas o suspenderlas”, afirmó la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien está al frente de las negociaciones parlamentarias.

La declaración expone la principal dificultad que enfrenta por ahora el proyecto: el Gobierno necesita ampliar los acuerdos políticos para conseguir los votos que le permitan modificar el régimen electoral, pero la eliminación o suspensión de las PASO continúa sin reunir el respaldo necesario en el Senado.

Las negociaciones seguirán durante las próximas semanas, en un escenario en el que los gobernadores buscan preservar margen de decisión sobre sus propios calendarios electorales y el oficialismo nacional intenta cerrar un acuerdo que permita avanzar con su reforma antes del inicio del año electoral.