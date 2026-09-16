Viernes 18 de septiembre de 2026

Sociedad — 16.09.2026 —

El Liceo Municipal invita a una nueva edición de “Vereda de Primavera”

La propuesta se realizará el martes 22 de septiembre, de 17 a 20, en Castelli 1636. Habrá actividades protagonizadas por estudiantes y espacios para conocer la oferta académica de la institución.

Música e intervenciones artísticas formarán parte de una nueva edición de “Vereda de Primavera” en el Liceo Municipal. (Crédito: MST)
Música e intervenciones artísticas formarán parte de una nueva edición de “Vereda de Primavera” en el Liceo Municipal. (Crédito: MST)

Por Santotomealdía

El Liceo Municipal Faustino M. San Juan realizará una nueva edición de “Vereda de Primavera”, una jornada abierta destinada a compartir con la comunidad las distintas actividades y propuestas que se desarrollan en la institución. La cita será el martes 22 de septiembre, de 17 a 20 horas, en Castelli 1636.

Según informó el Municipio, durante la tarde habrá música e intervenciones en vivo a cargo de estudiantes, juegos, sorteos y stands de Idiomas y Artes. En estos últimos se exhibirán trabajos realizados por alumnos y se brindará información sobre la oferta académica del Liceo Municipal.

La propuesta permitirá así acercarse a las diferentes disciplinas y actividades que forman parte de la institución, con los propios estudiantes como protagonistas de algunas de las intervenciones previstas. Además, durante la jornada funcionará la cantina de la Asociación Cooperadora.

“Vereda de Primavera” tendrá lugar frente a la sede del Liceo Municipal y, al igual que en la edición realizada el año pasado, combinará actividades artísticas, recreativas y espacios de difusión de la propuesta educativa de la institución.

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