Viernes 18 de septiembre de 2026

Sociedad — 16.09.2026 —

Prevención del suicidio: realizarán una jornada de reflexión, sensibilización y capacitación

Será el martes 29 de septiembre, desde las 9, en el Centro Cultural 12 de Septiembre. La propuesta es gratuita, con inscripción previa y certificación.

La actividad se desarrollará en el Centro Cultural
La actividad se desarrollará en el Centro Cultural "12 de Septiembre".

La Municipalidad de Santo Tomé realizará el próximo martes 29 de septiembre una jornada de prevención y concientización sobre el suicidio, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. La actividad estará orientada a la reflexión, sensibilización y capacitación sobre salud mental y situaciones de crisis.

La propuesta se desarrollará bajo el título “Hablemos de la prevención del suicidio: salud mental, crisis y cuidado comunitario” y estará a cargo de la Red Argentina de Suicidología, con una convocatoria abierta a toda la comunidad.

Durante la jornada se abordarán herramientas vinculadas con la detección temprana, la escucha y el acompañamiento ante situaciones de crisis. La iniciativa también apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre profesionales, equipos de emergencia, rescatistas, referentes de instituciones y distintos actores de la comunidad.

El encuentro se llevará a cabo desde las 9:00 en el Centro Cultural 12 de Septiembre, ubicado en 25 de Mayo 1940. La actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad, y se entregarán certificados de participación.

Debido a que los cupos son limitados, se requiere inscripción previa. Para registrarse o solicitar información, las personas interesadas pueden comunicarse por WhatsApp al 342 4490235.

Desde el municipio destacaron la importancia de generar espacios que permitan incorporar herramientas para la prevención y promover redes comunitarias de cuidado y acompañamiento.

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