Colapsó un edificio residencial en Gaza: murieron 20 personas y buscan a unos 60 desaparecidos

Al menos 20 personas murieron y alrededor de 60 permanecen desaparecidas tras el derrumbe de un edificio residencial de seis plantas ocurrido durante la madrugada de este miércoles en la ciudad de Gaza. Entre las víctimas fatales hay ocho niños, según datos informados por el hospital Al Shifa y el Ministerio de Sanidad gazatí.

El inmueble, ubicado en la calle Al Sinaa, había sufrido daños por ataques israelíes durante la guerra y era utilizado por familias desplazadas. Alrededor de un centenar de personas residían allí. Además de los fallecidos y desaparecidos, 14 personas resultaron heridas y otras diez sobrevivieron al colapso.

Según la información difundida desde Gaza, el edificio había sido bombardeado en varias oportunidades durante 2024 y 2025 y su estructura se encontraba seriamente comprometida. Antes del derrumbe, prácticamente solo permanecía en pie su esqueleto, sin ventanas, mientras las familias cubrían los espacios abiertos con plásticos y cartones.

Fuentes de los equipos de rescate señalaron que los habitantes habían sido advertidos sobre el peligro de que la construcción colapsara debido a los daños provocados durante la guerra, las detonaciones en zonas cercanas y la cantidad de personas que permanecían alojadas allí.

Advierten que otros edificios podrían derrumbarse

El portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal, alertó sobre la posibilidad de que se produzcan nuevos episodios similares. “Advertimos del riesgo de que se produzcan otros derrumbes como este”, expresó.

Según Basal, cerca de 2.000 edificios ubicados en zonas habitadas de la Franja de Gaza se encontrarían en condiciones similares y actualmente albergan personas.

El funcionario explicó que las familias permanecen en esas construcciones deterioradas debido a la falta de alternativas habitacionales y de espacios suficientes para establecer centros de acogida.

Los rescatistas continuaban trabajando entre los escombros, aunque señalaron que desde hacía horas no escuchaban voces de personas atrapadas.

Rescate con recursos limitados

Las tareas se desarrollan además con importantes limitaciones de equipamiento. De acuerdo con fuentes de Defensa Civil citadas en la información, solo hay tres máquinas excavadoras disponibles en toda la Franja de Gaza.

El edificio se derrumbó alrededor de las 2 de la madrugada, pero las máquinas pudieron llegar al lugar recién cerca de las 8.30 porque se encontraban trabajando en otros sectores. Los equipos también deben realizar pausas periódicas debido a la escasez de aceite para los motores.

Ante esta situación, Defensa Civil reclamó el ingreso urgente de equipamiento para las operaciones de búsqueda y rescate.

Por su parte, la oficina de prensa del Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, responsabilizó a Israel y a la comunidad internacional por la situación y vinculó el episodio con las demoras en la reconstrucción del territorio. Se trata de una acusación formulada por las autoridades gazatíes, mientras Israel sostiene restricciones sobre el ingreso de determinados equipos argumentando que podrían tener también uso militar.

La situación habitacional continúa siendo crítica: según el Site Management Cluster, una plataforma de coordinación humanitaria vinculada al sistema de Naciones Unidas, 1,7 millones de personas se encuentran desplazadas en Gaza, sobre una población de aproximadamente dos millones.