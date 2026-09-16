Zamora, sobre el traspaso a ASSA: “Si no hay información, no hay firma de convenio”

Por Santotomealdía



La concejala Rosana Zamora volvió a reclamar información sobre la deuda de más de $6.000 millones que el Municipio mantiene con Aguas Santafesinas y anticipó su posición de cara a la discusión que deberá afrontar el Concejo por el futuro cambio de prestador. “Si no hay información, no hay firma de convenio, al menos digo yo. Si quieren firmar un cheque en blanco, que lo hagan”, afirmó.

Entrevistada en Nova al Día, Zamora analizó lo ocurrido durante la sesión del martes y sostuvo que antes de discutir el traspaso necesitan conocer tanto las condiciones del acuerdo como las explicaciones del Ejecutivo sobre el pasivo con ASSA. “En breve seguramente vamos a estar tratando el convenio que el Municipio pretende firmar y tenemos que saber”, señaló.

La edil cuestionó especialmente que el oficialismo no acompañara el tratamiento sobre tablas de la Comisión Investigadora ni del pedido de informes dirigido al Ejecutivo. También se refirió a la decisión de transformar en una Comunicación el proyecto que originalmente buscaba citar formalmente al intendente Miguel Weiss Ackerley. Para Zamora, lo sucedido refleja que “del Ejecutivo y los concejales oficialistas lo que no quieren hacer es dar la información a los concejales y, por consiguiente, a la ciudadanía”.

En ese sentido, planteó que resulta necesario contar con esas respuestas antes de decidir sobre el futuro del servicio. “¿Cómo pretende el Ejecutivo Municipal, cómo pretenden los concejales oficialistas que nosotros vamos a sentarnos a tratar algo tan importante como es el traspaso de nuestra propiedad, de nuestros tanques, de nuestras cañerías, de nuestras bombas, de nuestros años de trabajo, si no tenemos información?”, cuestionó.

“Mostrame los papeles”

Zamora también respondió a las declaraciones realizadas el martes por Weiss Ackerley en Aire de Santa Fe, donde el intendente sostuvo que todo lo recaudado por el servicio fue reinvertido en el propio sistema y afirmó que esa información se encuentra reflejada en las ejecuciones que recibe el Concejo.

La concejala puso en duda que la documentación disponible permita comprobar esa explicación. “Mostrame los papeles dónde la gastaste, mostrame los papeles de que muchos santotomesinos no están pagando las tasas, mostrame los papeles de cuál es el trabajo que viniste haciendo durante dos años y medio”, reclamó.

Además, cuestionó que todavía no se conozca el convenio pese a que el intendente aseguró que el proceso para concretar el traspaso comenzó hace más de dos años. “Si vos venís trabajando hace mucho, el convenio lo tendrías que tener prácticamente hecho”, sostuvo.

Zamora afirmó que harán falta seis votos

Otro de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la futura votación en el Concejo. Según explicó Zamora, por tratarse de un traspaso de bienes e infraestructura municipal, la autorización requerirá el respaldo de dos tercios del cuerpo.

“Necesitan seis concejales”, afirmó. De acuerdo con su planteo, los cinco integrantes del oficialismo “no alcanzan” para aprobar el acuerdo, por lo que será necesario sumar al menos un voto de la oposición.

“Eso será motivo también de poder discutir y acordar”, señaló Zamora, quien insistió en que los concejales deberán analizar en detalle las condiciones que establezca el convenio. También puso el foco en las inversiones anunciadas para el sistema y planteó: “Tenemos que estar atentos a cada uno de los renglones y cada una de las interpretaciones de ese convenio que van a firmar”.

La concejala expresó además cuestionamientos sobre los objetivos del futuro esquema y planteó, como una interpretación propia, que detrás del proceso podría existir interés en la expansión del servicio hacia los barrios cerrados. En ese contexto, reclamó garantías respecto de qué mejoras recibirán los sectores de la ciudad que actualmente cuentan con el servicio.

Zamora cerró con fuertes críticas personales y políticas hacia Weiss Ackerley, a quien acusó de haber faltado a la verdad respecto de distintos aspectos de su gestión. Más allá de esos cuestionamientos, planteó que la discusión que viene deberá centrarse en las condiciones concretas del acuerdo: “Tenemos que estar atentos a cada uno de los renglones” del convenio que deberá llegar al Concejo.