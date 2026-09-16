Aprehendieron a un hombre tras sustraer una mochila de un local comercial

Un hombre de 43 años fue aprehendido luego de ser señalado como el presunto autor de la sustracción de una mochila del interior de un comercio. El hecho ocurrió durante la mañana en un local ubicado sobre 7 de Marzo al 1700.

Según la información policial, una joven de 24 años denunció que le habían sustraído una mochila que contenía efectos personales. Tras recibir el aviso, personal de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico inició un operativo de búsqueda por la zona.

A partir de las características de vestimenta aportadas por la damnificada, los agentes realizaron un patrullaje por el sector y, minutos más tarde, localizaron a un hombre que coincidía con la descripción en la esquina de Sarmiento y 3 de Febrero.

El individuo fue aprehendido y trasladado junto con las actuaciones correspondientes a la Comisaría 12ª, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes.