Detuvieron a un hombre tras el robo de una billetera en plena zona bancaria

Un hombre fue aprehendido luego de ser señalado como el presunto autor del robo de una billetera en inmediaciones de una entidad bancaria. El hecho ocurrió durante la tarde, en la zona de 25 de Mayo y Obispo Gelabert.

De acuerdo con la información policial, personal que se encontraba realizando servicio adicional en una entidad bancaria advirtió la situación y solicitó colaboración al Comando Radioeléctrico. La víctima, un joven de 25 años, aportó las características del sospechoso y señaló a un individuo que se encontraba a pocos metros del lugar.

Con esos datos, los agentes procedieron a identificar al hombre señalado y realizaron las diligencias correspondientes. Durante el procedimiento, fueron recuperados y secuestrados los elementos que habían sido sustraídos, según informaron fuentes policiales.

El sospechoso fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 12ª, por razones de jurisdicción, donde quedó a disposición de la Fiscalía en turno.

La investigación quedó bajo intervención del Ministerio Público de la Acusación, que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y la situación procesal del detenido.