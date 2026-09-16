El Gobierno envió el Presupuesto 2027 al Congreso y el debate comenzará en octubre

El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, que comenzará a debatirse en comisión el próximo 7 de octubre. La iniciativa contempla un crecimiento económico del 4%, una inflación del 18% y un tipo de cambio de $1.847 por dólar para diciembre del año próximo.

El proyecto prevé además un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI, en línea con el objetivo oficial de mantener el equilibrio de las cuentas públicas. El Gobierno proyecta así sostener por cuarto año consecutivo un resultado financiero positivo.

El debate formal en la Cámara baja comenzará el 7 de octubre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con las exposiciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase, según informaron fuentes parlamentarias.

Las principales proyecciones para 2027

Entre las variables de actividad, el Ejecutivo estima que el consumo privado crecerá 3,4%, mientras que el consumo público tendrá una expansión del 0,6%.

La inversión aparece como uno de los principales motores del crecimiento, con una suba proyectada del 9,2%, luego de una caída estimada del 2,1% durante 2026.

Por sectores, el proyecto calcula que la industria crecerá 4,4% y el comercio 5,1%, mientras que el sector agropecuario tendrá una expansión del 0,9%. En tanto, la producción de bienes aumentaría en promedio 3,9% y la de servicios, 3,6%.

En materia de comercio exterior, el Gobierno proyecta exportaciones superiores a los US$130.000 millones y un saldo favorable de la balanza comercial de bienes y servicios por encima de los US$15.000 millones.

El equilibrio fiscal como eje del proyecto

El Gobierno plantea que el equilibrio de las cuentas públicas continuará siendo una “regla fiscal inalterable” durante 2027.

De acuerdo con los datos oficiales, hasta julio de este año el Sector Público registra un resultado financiero superavitario equivalente al 0,1% del PBI, mientras que el resultado primario representa el 0,6%.

Para el cierre de 2026, el Ejecutivo proyecta un superávit financiero de 0,2% del PBI, acompañado por un resultado primario del 1,5%.

Con las metas previstas para 2027, el Gobierno busca completar cuatro años consecutivos de superávit financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anticipado que el próximo Presupuesto mantendría ese objetivo fiscal.

Recursos y gastos previstos

El proyecto estima que los gastos totales consolidados alcanzarán los $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3%.

Por su parte, los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social ascenderían a $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.

El resultado financiero estimado para 2027 será de $3,30 billones.

Dentro de las principales partidas, el Gobierno prevé destinar $150.913.491,9 millones a servicios sociales, mientras que los servicios de la deuda pública demandarán $18.609.176,1 millones.

En tanto, los recursos destinados a las universidades nacionales alcanzarían los $7,3 billones durante el próximo ejercicio.