Clases públicas: la UNL sale a la calle para reclamar por el financiamiento universitario

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) trasladará este martes sus actividades académicas al espacio público para reclamar por el financiamiento del sistema universitario. La jornada tendrá lugar entre las 10 y las 12.30, en la intersección de San Martín y Juan de Garay, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe.

La propuesta forma parte de la convocatoria nacional “La universidad en la calle” y tendrá como eje el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese marco, la comunidad universitaria ofrecerá clases abiertas para acercar sus debates a la sociedad y exponer la situación que, según plantean sus integrantes, atraviesan las instituciones, sus trabajadores y estudiantes.

Durante la jornada se desarrollarán tres clases públicas, con contenidos vinculados a problemáticas de impacto social y regional. Una de ellas estará dedicada a la emergencia hídrica y los efectos del fenómeno de El Niño, con especial atención a la realidad de Santa Fe y la región.

Otro de los espacios abordará la salud mental, desde una mirada integral sobre las dificultades que atraviesan personas y comunidades en contextos complejos. La tercera clase estará centrada en la problemática educativa y la evaluación de los aprendizajes, poniendo en discusión metodologías y desafíos actuales del sistema educativo.

Las exposiciones serán abiertas a toda la comunidad y buscarán convertir el espacio público en un ámbito de intercambio sobre esas problemáticas, en simultáneo con el reclamo que atraviesa al sistema universitario.

Una convocatoria de distintos sectores universitarios

La organización de la actividad está a cargo de la UNL, la Asociación del Personal Nodocente de la UNL (APUL), la Asociación de Docentes de la UNL (ADUL) y la Federación Universitaria del Litoral (FUL).

También participarán la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe, su Centro de Estudiantes, la Asociación del Personal de la UTN y la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT).

De esta manera, docentes, nodocentes y estudiantes confluirán en una jornada que combinará las clases abiertas con el reclamo por el financiamiento universitario.

El conflicto por el financiamiento

La convocatoria se produce en medio del conflicto que mantienen las universidades y los gremios del sector con el Gobierno nacional por los salarios y el financiamiento de las instituciones.

Según la información difundida, en el último encuentro paritario, realizado el 1 de septiembre, el Poder Ejecutivo Nacional propuso un incremento salarial del 3% para septiembre y otro porcentaje similar para octubre. Los sectores sindicales universitarios, por su parte, reclaman una recomposición del 31,2%, correspondiente al desfasaje acumulado hasta julio, además de mecanismos de actualización vinculados con la inflación.

El planteo incluye además el financiamiento de las universidades, las becas y el sostenimiento de las actividades académicas y científicas, y tiene como uno de sus principales puntos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto también tuvo una instancia judicial. En junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó una medida cautelar que ordena al Estado Nacional aplicar artículos de la norma vinculados con partidas salariales y becas estudiantiles, luego de desestimar una queja presentada por el Gobierno nacional contra el amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La ley había sido aprobada por el Congreso de la Nación en 2025, en medio de la disputa entre las universidades y el Poder Ejecutivo por los recursos destinados al sistema.

En ese contexto, la UNL se sumará este martes a “La universidad en la calle”, llevando las actividades académicas fuera de las aulas. La cita será de 10 a 12.30, en San Martín y Juan de Garay, donde las clases públicas se desarrollarán como parte del reclamo por el financiamiento universitario.