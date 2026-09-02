Sin acuerdo y por decreto, el Gobierno fijó aumentos escalonados para el salario mínimo

El Gobierno estableció por resolución un aumento escalonado del Salario Mínimo, Vital y Móvil que se aplicará desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027. La actualización llevará el piso salarial de los $376.600 actuales a $437.000 en abril del próximo año, con incrementos mensuales durante los próximos ocho meses.

La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 4/2026, y también contempla modificaciones en los montos vinculados con la prestación por desempleo.

El nuevo esquema fue definido de manera unilateral por el Ejecutivo luego de que sindicatos y representantes de los empleadores no lograran alcanzar un acuerdo durante la sesión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, realizada el pasado 28 de agosto.

Según consta en la resolución, durante aquella reunión se expusieron las propuestas de ambas partes y se produjo “un extenso intercambio de opiniones”, pero finalmente “no se logró alcanzar un acuerdo”. Ante la falta de consenso, el Gobierno avanzó con la fijación de los nuevos valores.

Los montos alcanzan a los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y las entidades y organismos del Estado Nacional que actúan como empleadores.

Cuánto aumentará el salario mínimo

El primer incremento se aplicará en septiembre, cuando el salario mínimo pasará a $383.800 mensuales, frente a los $376.600 vigentes hasta agosto. El valor continuará aumentando mes a mes hasta alcanzar los $437.000 en abril de 2027.

El cronograma establecido por el Gobierno es el siguiente:

Septiembre 2026: $383.800 mensuales y $1.919 por hora.

$383.800 mensuales y $1.919 por hora. Octubre 2026: $391.200 mensuales y $1.956 por hora.

$391.200 mensuales y $1.956 por hora. Noviembre 2026: $398.800 mensuales y $1.994 por hora.

$398.800 mensuales y $1.994 por hora. Diciembre 2026: $406.400 mensuales y $2.032 por hora.

$406.400 mensuales y $2.032 por hora. Enero 2027: $414.200 mensuales y $2.071 por hora.

$414.200 mensuales y $2.071 por hora. Febrero 2027: $422.000 mensuales y $2.110 por hora.

$422.000 mensuales y $2.110 por hora. Marzo 2027: $429.600 mensuales y $2.148 por hora.

$429.600 mensuales y $2.148 por hora. Abril 2027: $437.000 mensuales y $2.185 por hora.

De esta manera, el salario mínimo tendrá una suba nominal de $60.400 en ocho meses, desde el valor vigente en agosto hasta el monto previsto para abril del próximo año.

Sin embargo, el piso salarial viene registrando una fuerte pérdida frente a la inflación durante la gestión de Javier Milei. Según un cálculo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET), entre noviembre de 2023 y julio de 2026 el salario mínimo real acumuló una caída del 40,5%.

Cómo queda la prestación por desempleo

La resolución también estableció nuevos criterios para determinar la prestación por desempleo. La normativa dispone que será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya percibido el trabajador durante los seis meses anteriores al cese del contrato que originó la situación de desempleo.

A su vez, fijó límites vinculados al salario mínimo vigente: la prestación mensual no podrá ser inferior al 50% ni superior al 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil correspondiente.