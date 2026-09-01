Un patrullero atravesó la reja y chocó contra la Guardia del Hospital Cullen: cuatro personas resultaron heridas

Un patrullero de la Policía de Santa Fe atravesó una reja y terminó contra el ingreso a la Guardia del Hospital José María Cullen este martes al mediodía, en la ciudad de Santa Fe. El fuerte impacto dejó cuatro personas heridas y provocó importantes daños en uno de los accesos al nosocomio.

El accidente ocurrió cuando se intentaba mover el patrullero para permitir el ingreso de una ambulancia que llegaba con un código rojo. Por circunstancias que todavía son materia de investigación, el móvil policial avanzó hacia la Guardia, subió a la vereda, atravesó la reja y terminó impactando en el sector de la rampa y las escaleras.

Amanda Zárate, subdirectora del Hospital Cullen, confirmó que el episodio dejó cuatro personas afectadas. Entre ellas se encontraba un joven de 20 años que se movilizaba en silla de ruedas y acababa de recibir el alta médica.

El joven estaba próximo a retirarse del hospital cuando fue alcanzado durante el accidente y tuvo que ser ingresado nuevamente. De acuerdo con la información brindada posteriormente, quedó internado en el área de Traumatología tras sufrir la rotura de implantes en su pierna derecha.

Otra de las personas alcanzadas era acompañante de un paciente. Además, una mujer sufrió una caída en medio del episodio, fue evaluada por profesionales y, al no presentar lesiones de gravedad, decidió retirarse para regresar a su localidad de origen.

Qué ocurrió antes del impacto

La secuencia previa comenzó cuando una ambulancia con un paciente en código rojo necesitaba ingresar por la vía de servicio que conduce hacia la Guardia y un móvil policial se encontraba obstaculizando el paso.

Según explicó Zárate, fue al intentar retirar ese patrullero cuando se produjo el accidente. Las razones por las cuales el vehículo terminó avanzando contra el ingreso todavía deberán ser establecidas por la investigación y los peritajes.

Testigos que se encontraban en las inmediaciones aportaron, además, detalles sobre los momentos anteriores. Según esos relatos, la presencia policial en el sector se habría originado por una pelea entre dos cuidacoches.

Uno de los testigos aseguró que, ante la necesidad de despejar rápidamente el ingreso para la ambulancia, el policía subió al móvil para correrlo y el vehículo terminó avanzando hacia la Guardia. Otro relato sostuvo que el conductor se habría puesto nervioso durante la maniobra.

Estas versiones forman parte de testimonios recogidos en el lugar y no permiten, por sí solas, determinar la mecánica del accidente, que continúa bajo investigación.

La Guardia continúa funcionando

A pesar de los daños provocados por el patrullero, desde el Hospital Cullen indicaron que la Guardia continúa prestando atención con normalidad, aunque se modificaron provisoriamente los accesos.

El impacto destruyó una parte importante de la reja del ingreso habitual. Mientras se desarrollan los peritajes y hasta que pueda repararse la estructura, pacientes y familiares deberán ingresar por el hall central.

En tanto, quienes necesiten acceder en silla de ruedas podrán hacerlo por el playón utilizado habitualmente por las ambulancias.

“Vamos a asegurar a todos tanto la atención como la visita de familiares internados”, expresó Zárate, quien pidió paciencia ante las modificaciones previstas para los próximos días.

El acceso habitual permanecerá restringido hasta que finalicen los peritajes y puedan realizarse las reparaciones necesarias. Mientras tanto, continúa la investigación para establecer qué provocó que el patrullero atravesara la reja y terminara contra la Guardia del hospital.