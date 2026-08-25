Una concejal de Santa Fe propone extender a cinco años la primera licencia de conducir para jóvenes de 18 a 21

La concejal santfesina Ana Cantiani presentó una iniciativa para que la primera licencia de conducir de los jóvenes de entre 18 y 21 años tenga una vigencia de cinco años. El planteo apunta a modificar la reglamentación provincial vigente y, en caso de prosperar, tendría alcance en toda la provincia.

Actualmente, quienes obtienen su primera licencia a partir de los 18 años y antes de cumplir los 21 la reciben con una vigencia de un año y, si al momento de renovarla todavía no alcanzaron esa edad, la siguiente se otorga solamente por tres años. La propuesta pretende eliminar ese esquema y establecer para esa franja etaria la vigencia general de cinco años.

La iniciativa fue presentada en el Concejo Municipal de Santa Fe por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, quien busca que el Municipio solicite al Gobierno provincial y a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) una actualización de la reglamentación.

Según explicó la concejal, el régimen actual tiene su origen en una normativa de 1999, cuando en Argentina la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años. Esa situación cambió en 2009, cuando la mayoría de edad pasó a establecerse a partir de los 18, pero la normativa provincial vinculada con la vigencia de las licencias no fue adecuada a esa modificación.

Cantiani sostuvo además que el cambio podría realizarse mediante una modificación reglamentaria del Ejecutivo provincial, sin necesidad de intervención de la Legislatura.

“Hoy una persona de 18 años es mayor de edad, puede votar, trabajar, contratar y asumir responsabilidad penal como adulta ¿por qué obligarla a renovar al año y someterla a gastos y trámites innecesarios?”, planteó.

La concejal argumentó también que el artículo 21 de la Ley Provincial de Tránsito N° 13.133 establece que deben respetarse los estándares mínimos de exigencia y uniformidad previstos por la legislación nacional.

También propone cambios en el Libre Multa

En paralelo, Cantiani presentó otra iniciativa relacionada con los requisitos para obtener o renovar la licencia de conducir en la ciudad de Santa Fe.

En este caso, propone modificar la exigencia del Libre Multa para que las presuntas infracciones que todavía no cuentan con una resolución firme no impidan realizar el trámite.

Además, plantea que las deudas correspondientes al Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) no sean un impedimento para obtener el carnet de conducir.

“Una cosa es tener una deuda por estacionamiento y otra muy distinta es estar capacitado o no para manejar”, argumentó Cantiani.

A diferencia del primer planteo, que apunta a una modificación de alcance provincial sobre la vigencia de las licencias para jóvenes de 18 a 21 años, esta segunda propuesta está vinculada con los requisitos que actualmente se aplican en la ciudad de Santa Fe.