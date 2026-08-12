AMSAFE lanzó un petitorio contra la reforma previsional: “Un docente jubilado cobra el 60% de uno en actividad”

Por Santotomealdía



AMSAFE lanzó este miércoles un petitorio para reclamar la derogación de la reforma previsional, durante la jornada provincial de protesta que tuvo como actividad central una concentración frente a la Caja de Jubilaciones, en la ciudad de Santa Fe. El sindicato también exige el cese del aporte solidario, el pago simultáneo de los aumentos para activos y jubilados y el respeto del 82%.

En ese marco, el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, aseguró que actualmente “un docente jubilado está percibiendo el 60% de lo que percibe un docente en actividad” y concentró buena parte de sus críticas en el impacto que, según el gremio, tuvo la reforma sobre los pasivos. Además, confirmó que el reclamo judicial presentado contra la modificación previsional se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia.

El petitorio presentado durante la movilización buscará reunir las firmas de trabajadores de la educación activos y jubilados. “Vamos a exigir la derogación de la reforma previsional, vamos a exigir que cese el aporte solidario, que el pago de los aumentos, tanto de los activos como de los jubilados, sea de manera simultánea”, señaló Alonso.

El dirigente agregó que AMSAFE pretende que se preserve un sistema jubilatorio “solidario, de reparto, público” y estatal, y planteó la necesidad de respetar el 82%.

Las críticas por los haberes de los jubilados

Alonso sostuvo que uno de los principales efectos de la reforma se observa actualmente en los ingresos de los docentes retirados y cuestionó especialmente la demora con la que reciben los incrementos otorgados a los trabajadores en actividad.

Según manifestó durante la protesta, los jubilados terminarán de percibir recién en febrero del próximo año el incremento del 10,1%.

El secretario general de AMSAFE también comparó el último aumento recibido por los pasivos con la evolución de los precios. “Un jubilado cobró en estos días la última parte del aumento, que era el 12,5%. ¿Y cuánto fue la inflación de este semestre? 17,1%”, afirmó.

Además, cuestionó que la actualización excepcional establecida para compensar la diferencia con la inflación haya sido instrumentada mediante una suma no remunerativa y no bonificable para los trabajadores activos, sin alcanzar de la misma manera a los jubilados. “¿Los pasivos? Bien, gracias”, expresó Alonso.

Consultado acerca de si los jubilados fueron los principales perjudicados por la última discusión paritaria, respondió: “Por supuesto”, y agregó que tampoco fueron alcanzados por el garantizado previsto para los activos.

A casi dos años de la reforma

Durante su intervención, Alonso recordó que en aproximadamente un mes se cumplirán dos años de la sanción de la reforma previsional y pidió que el Gobierno provincial y los legisladores evalúen sus consecuencias.

El dirigente sostuvo que los cambios también modificaron las condiciones para acceder a la jubilación de determinadas trabajadoras docentes. “La reforma previsional hace hoy que una docente que estaba a punto de jubilarse tenga que seguir aportando mucho más y tenga que aportar más años para poder jubilarse”, aseguró.

Alonso también cuestionó que el sostenimiento de la Caja recaiga sobre los trabajadores y reclamó al Gobierno provincial que exija a Nación los recursos que, según sostuvo, corresponden por ley.

El reclamo judicial llegó a la Corte

Otro de los puntos abordados durante la movilización fue la situación de la presentación judicial realizada por AMSAFE contra la reforma. Ante la consulta sobre el estado de ese expediente, Alonso confirmó: “Está en la Corte Suprema de Justicia. Ahora se tiene que expedir”.

El dirigente expresó que el sindicato espera una resolución favorable y reiteró su posición: “Hay que derogar esta reforma previsional”. También volvió a cuestionar la continuidad del denominado aporte solidario sobre determinados haberes. “Es inaudito que un jubilado que aportó toda su vida tenga que seguir aportando ahora como jubilado”, sostuvo.

La concentración de este miércoles dio continuidad así al conflicto que AMSAFE mantiene con el Gobierno provincial por el régimen previsional. Mientras aguarda una definición judicial, el gremio buscará ahora sumar adhesiones al petitorio para exigir la derogación de la reforma, junto con el resto de los reclamos vinculados a los ingresos de activos y jubilados.