“No sé qué voy a hacer sin vos”: la desgarradora despedida de Messi a su padre

Lionel Messi despidió a su padre, Jorge Messi, con una sentida carta publicada en sus redes sociales, en la que recordó la relación que mantuvieron durante toda su vida, su acompañamiento desde los primeros años de su carrera y los últimos momentos que compartieron.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, comenzó Messi en su mensaje. El capitán de la Selección argentina reconoció el dolor que le provoca la pérdida y aseguró que todavía le cuesta imaginar una vida sin su padre. “Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, expresó.

Uno de los momentos más emotivos de la carta estuvo relacionado con el último Mundial que disputó Messi. El futbolista recordó que su padre insistía en que jugara aquel torneo y contó que, poco antes del comienzo, su estado de salud había empeorado.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, relató.

Messi contó también que, después de cada partido, esperaba recibir el mensaje de su padre, algo que finalmente dejó de suceder. “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”, escribió.

A pesar de la preocupación, el delantero continuó con la ilusión de avanzar en el torneo para poder compartir al menos un partido con él. “No dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que me vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar”, recordó.

El recuerdo de aquella final también ocupó un lugar especial en su despedida. Messi explicó que quería ganar el partido para poder llevarle el trofeo a su padre, pero que el cansancio físico terminó impidiéndoselo.

“Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, confesó.

También recordó el regreso después de aquella derrota. “Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada”, escribió. Sin embargo, destacó que, pese a no haber conseguido el título, disfrutó junto a sus compañeros cada partido del torneo: “No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”.

Messi explicó que ese era uno de los pocos temas que había quedado pendiente entre ambos. “Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”, señaló.

En otro de los pasajes más personales de la carta, el futbolista reconoció la incertidumbre que le genera la ausencia de su padre y hasta puso en duda su continuidad en el fútbol. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió.

Además, destacó el acompañamiento que Jorge Messi tuvo durante toda su carrera: “Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final”. Y, con una pregunta cargada de dolor, agregó: “¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”.

Messi también recordó una de las cosas que, según contó, más felicidad le daba a su padre: ver bien a su familia y verlo jugar a él. “Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se me enteren los otros, verme jugar a mí...”, escribió.

En ese sentido, repasó los primeros años de su carrera y el esfuerzo de su padre para acompañarlo desde que era un niño. “Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando”, recordó.

Los partidos, en cambio, eran una presencia innegociable para Jorge Messi. “Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”, contó su hijo.

En el tramo final de la carta, Messi definió a su padre como una figura que trascendió el vínculo familiar y estuvo presente en cada etapa de su vida: “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”.

Incluso recordó las discusiones y reproches que tuvieron a lo largo de los años, pero lo hizo con una sonrisa: “Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”.

Finalmente, Messi le dedicó unas últimas palabras a su padre y aseguró que su presencia continuará acompañándolo, especialmente a través de la forma en que educará a sus propios hijos.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”, expresó.

Y cerró con un mensaje breve, pero cargado de emoción: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.