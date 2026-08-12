Unión ya conoce el árbitro para visitar a San Lorenzo por el Torneo Clausura

Unión visitará este sábado a San Lorenzo por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 y ya tiene confirmado el equipo arbitral para el encuentro. El partido comenzará a las 14.30 y tendrá como juez principal a Leandro Rey Hilfer, según las designaciones difundidas por la Liga Profesional.

El encuentro entre el Tatengue y el Ciclón corresponderá a la Zona A y será televisado por ESPN Premium. Diego Ceballos estará a cargo del VAR, mientras que Carla López se desempeñará como AVAR.

Rey Hilfer estará acompañado en el campo de juego por Maximiliano Del Yesso, como primer asistente, y Lucas Ripoli, como segundo. En tanto, Lucas Comesaña será el cuarto árbitro.

Una fecha que comienza el viernes

La quinta jornada del Torneo Clausura comenzará el viernes 14 de agosto a las 20.30, cuando Racing reciba a Banfield en Avellaneda, con arbitraje de Andrés Merlos.

El sábado, además del compromiso de Unión, se disputará uno de los encuentros destacados de la fecha: Estudiantes y Gimnasia protagonizarán el clásico platense desde las 16.45, con Yael Falcón Pérez como árbitro.

Más tarde, desde las 21.15, Boca visitará a Platense en Vicente López, en un encuentro que será dirigido por Jorge Baliño y tendrá a Lucas Novelli en el VAR.

El domingo será el turno de River ante Argentinos Juniors, desde las 18 en el Monumental. Facundo Tello fue designado para conducir el encuentro y Pablo Echavarría estará al frente del videoarbitraje.

Para Unión, en tanto, toda la atención estará puesta en su presentación del sábado: desde las 14.30 enfrentará a San Lorenzo como visitante, con Rey Hilfer como encargado de impartir justicia.