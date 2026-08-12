Líbano aprobó su primera ley de amnistía en 35 años para aliviar el hacinamiento en las cárceles

El Parlamento de Líbano aprobó este miércoles una amplia ley de amnistía, la primera de este tipo desde 1991, con el objetivo de aliviar la sobrepoblación de las cárceles y atender la situación de personas que llevan largos períodos detenidas sin una sentencia firme. La decisión se produjo apenas un día después de que el país aprobara la abolición de la pena de muerte.

La medida contempla reducciones excepcionales en la duración de determinadas penas y modificaciones en las condiciones para acceder a la libertad, en un sistema penitenciario marcado por la elevada cantidad de detenidos en prisión preventiva. De acuerdo con las cifras presentadas durante el debate parlamentario, 5.756 de las aproximadamente 8.576 personas detenidas todavía no tienen sentencia firme.

“La Cámara de Representantes aprobó la ley de amnistía general con las enmiendas acordadas, que incluyen la reducción excepcional de la duración de algunas penas, mediante votación a mano alzada”, informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa.

La iniciativa había generado un extenso debate político y su votación fue postergada en varias oportunidades antes de conseguir finalmente la aprobación parlamentaria.

Miles de detenidos sin sentencia

Uno de los principales problemas que busca abordar la nueva legislación es la situación de quienes permanecen durante años privados de su libertad mientras esperan una resolución judicial.

Según Human Rights Watch, cuatro de cada cinco presos en Líbano esperan que un juez dicte sentencia en sus causas. La situación se desarrolla en un sistema compuesto por 25 cárceles, además de 229 centros de detención y celdas policiales utilizadas principalmente para alojamientos temporales.

La sobrepoblación se agravó, además, por los traslados de detenidos desde cárceles ubicadas en el sur de Líbano y en Baalbek, en el contexto de la guerra con Israel.

Entre las modificaciones incorporadas durante el tratamiento parlamentario figura una reducción del período requerido para determinados casos de libertad condicional, de 14 a 12 años de prisión.

Otra de las disposiciones permitirá que ciudadanos libaneses que huyeron a Israel después del año 2000 puedan regresar a Líbano, según explicó la diputada Ghada Ayoub.

Una medida que generó polémica

La aprobación estuvo acompañada por cuestionamientos acerca del alcance que debería tener una amnistía general y su relación con el funcionamiento del sistema judicial.

El parlamentario Simon Abi Ramia manifestó que no se opone a brindar una segunda oportunidad a determinados detenidos, particularmente a quienes permanecieron durante períodos prolongados sin ser juzgados, pero advirtió: “Me opongo a que una amnistía se convierta en un sustituto de la justicia”.

La última medida de estas características había sido sancionada en 1991, después de la guerra civil libanesa desarrollada entre 1975 y 1990. Aquella legislación indultó los delitos cometidos durante el conflicto, con excepciones como los ataques contra líderes religiosos y determinadas amenazas que continuaban vigentes.

La nueva amnistía llega, además, en medio de otro cambio de relevancia en la legislación del país. Un día antes, el Parlamento había aprobado la abolición de la pena de muerte, convirtiendo a Líbano en el primer país del mundo árabe en eliminar la pena capital de su legislación.