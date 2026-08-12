Universidades públicas realizan un paro nacional en reclamo por salarios y financiamiento

Las universidades públicas llevan adelante este miércoles un paro nacional de 24 horas en reclamo de una recomposición salarial y mayores recursos para el sistema universitario. La medida fue convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y afecta el dictado de clases presenciales y virtuales en gran parte de las facultades del país.

La protesta tiene como uno de sus principales reclamos la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Los sindicatos sostienen que existe una brecha salarial superior al 28% y cuestionan además la falta de actualización de los recursos destinados a becas y hospitales universitarios. Desde el Gobierno, en cambio, rechazaron los argumentos de la medida y aseguraron que están cumpliendo con los compromisos asumidos.

La medida involucra a trabajadores docentes y no docentes nucleados, entre otras organizaciones, en la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

Además de la suspensión de actividades académicas, en distintas provincias se desarrollan acciones de visibilización para acompañar la jornada de protesta.

Reclamo salarial y presupuestario

Desde el sector gremial sostienen que el comienzo del segundo cuatrimestre encuentra nuevamente a las universidades atravesadas por un conflicto relacionado con los salarios y el financiamiento.

La dirigente gremial Laura Carboni afirmó que “el Gobierno mantiene una deuda salarial con la docencia universitaria, establecida por la Ley de Financiamiento Universitario”.

También cuestionó el incremento del 21,3% acordado y percibido en julio, al considerar que “no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben”. En ese contexto, sectores sindicales rechazaron el acuerdo y ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza.

Los gremios atribuyeron la protesta a “la falta de respuesta” del Poder Ejecutivo y denunciaron un “sostenido ahogo presupuestario” sobre las casas de altos estudios.

El reclamo no se limita a los salarios. Las organizaciones universitarias también advierten sobre la necesidad de actualizar los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones, las becas estudiantiles y los hospitales universitarios.

El Gobierno calificó el paro como “ilegítimo”

Desde el Ministerio de Capital Humano rechazaron la medida de fuerza y aseguraron que el Gobierno está cumpliendo con sus obligaciones hacia el sistema universitario.

La cartera que conduce Sandra Pettovello sostuvo que el paro “es ilegítimo, responde a motivaciones políticas y no tiene como prioridad la educación”.

Según la posición oficial, la Subsecretaría de Políticas Universitarias mantiene el cumplimiento de las obligaciones correspondientes tanto a hospitales universitarios como a la paritaria salarial y los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.

El Ministerio señaló además que continúa aplicándose el acta paritaria firmada el 10 de junio y aseguró que los aumentos salariales acordados se están pagando de acuerdo con “los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente”.

En medio de las posiciones enfrentadas, el paro continúa durante toda la jornada de este miércoles, con la actividad académica afectada en universidades públicas de distintos puntos del país y sin que, hasta el momento, se haya destrabado el conflicto entre los gremios universitarios y el Gobierno nacional.