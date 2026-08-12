ASTEOM y el Ejecutivo vuelven a reunirse este miércoles en medio del plan de lucha

Por Santotomealdía

ASTEOM y el Ejecutivo municipal tienen previsto retomar este miércoles las negociaciones, mientras el gremio lleva adelante la segunda jornada de su plan de lucha ante la falta de respuestas concretas a los reclamos que mantiene pendientes. La nueva reunión se producirá luego del encuentro mantenido el lunes con el intendente Miguel Weiss Ackerley, que terminó sin avances concretos, según la evaluación del sindicato.

Las medidas consisten en asambleas con quite de colaboración en distintos ámbitos de la Municipalidad, que se van realizando sector por sector y pueden resentir tanto la atención en algunas dependencias como la prestación de servicios. Este martes, durante la primera jornada de protesta, algunos sectores de la ciudad no tuvieron recolección de residuos como consecuencia de las medidas.

El encuentro de este miércoles todavía no tiene horario confirmado, aunque se estima que podría concretarse después del mediodía. El compromiso de retomar el diálogo había sido asumido por el Ejecutivo durante la reunión del lunes.

Desde ASTEOM ya anticiparon que no suspenderán el plan de lucha hasta obtener resultados concretos, principalmente en torno a los pases a planta permanente comprometidos y la deuda acumulada por horas extras. A esos planteos se suman otros reclamos relacionados con la situación del personal contratado y distintas condiciones laborales.

Durante la primera jornada del plan de lucha, el gremio realizó tres horas de retención de tareas en Aguas Corrientes y el Obrador Municipal N° 2. El secretario adjunto de ASTEOM, Gabriel Benassi, aseguró posteriormente en Nova al Día, por radio Nova 97.5, que las medidas tuvieron “acatamiento total”.

En esa entrevista, Benassi dejó en claro qué espera el sindicato de la nueva instancia de negociación. “Se agotó el tiempo de las promesas”, afirmó, y señaló que el gremio pretende recibir respuestas concretas, entre ellas avances con el decreto para los pases a planta permanente y el pago de algunas de las quincenas adeudadas por horas extras.

“Nunca fue un problema el diálogo. El problema es cuando ese diálogo no viene acompañado por resultados”, sostuvo el dirigente. También anticipó que las medidas continuarán sector por sector mientras no haya avances y que, si el conflicto se prolonga, el plan de lucha podría profundizarse.

De esta manera, la expectativa de este miércoles estará puesta en la nueva instancia de negociación y, fundamentalmente, en las respuestas que pueda llevar el Ejecutivo a la mesa. ASTEOM sostiene que está dispuesto a continuar dialogando, pero advirtió que las medidas seguirán mientras los compromisos pendientes no comiencen a traducirse en resultados concretos.