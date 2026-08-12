Comenzó una obra de renovación de la red cloacal en Colón y Falucho

La Municipalidad de Santo Tomé comenzó esta semana una obra de renovación de la red cloacal en la intersección de las calles Colón y Falucho, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del servicio en ese sector de la ciudad.

Los trabajos contemplan la intervención de 15 metros de cañería, que serán reemplazados por un nuevo conducto de PVC de 160 milímetros de diámetro. La intervención forma parte de una serie de tareas de saneamiento y reparación de la red cloacal.

Una vez finalizado el recambio de la cañería, se realizará el bacheo de la carpeta de hormigón para recomponer la calzada afectada por la obra.

De acuerdo con el cronograma informado por el Municipio, los trabajos finalizarían el viernes 14 de agosto, siempre que las condiciones permitan cumplir con los plazos previstos.

Por este motivo, durante los próximos días se podrán registrar demoras y restricciones en la circulación en el sector de Colón y Falucho. Desde el gobierno local solicitaron a los conductores transitar con precaución y prever posibles demoras mientras se desarrollen las tareas.