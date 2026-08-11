Terremoto en Colombia: ya son 240 los muertos y buscan a contrarreloj a 2000 desaparecidos

El número de víctimas por el devastador terremoto que sacudió a Colombia ascendió a 240 muertos, más de 1300 heridos y unos 2000 desaparecidos, según el último balance oficial difundido por el gobierno de Abelardo de la Espriella. Mientras tanto, los equipos de rescate trabajan a contrarreloj entre los escombros en busca de sobrevivientes.

Las autoridades advirtieron además sobre el derrumbe de alrededor de un centenar de edificios y graves daños en distintas localidades. El movimiento, de magnitud 7,4, fue calificado por el gobierno colombiano como el terremoto más fuerte registrado en el país durante la última década.

Los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca concentran la mayor cantidad de víctimas fatales. Pereira y Cali se encuentran entre las ciudades más afectadas, aunque también se reportaron daños importantes en Manizales, Armenia y Quibdó.

En Pereira, una de las zonas más golpeadas, las tareas de rescate se extendieron durante toda la noche debido al colapso de edificaciones y la presencia de personas que podrían permanecer atrapadas. Los equipos de emergencia continúan removiendo escombros y evaluando el estado de las estructuras.

En Cali, además de los daños materiales, las autoridades reportaron un elevado número de personas desaparecidas. Los organismos de socorro mantienen operativos en diferentes sectores de la ciudad mientras avanzan las inspecciones sobre viviendas, edificios y otras infraestructuras.

El balance nacional continúa siendo provisorio, debido a que los equipos de emergencia todavía trabajan en distintos municipios y podrían surgir nuevos reportes sobre víctimas, desaparecidos y daños.

Gobierno mantiene la respuesta de emergencia

Frente a la magnitud de la tragedia, el gobierno colombiano declaró la emergencia nacional en todo el territorio, una medida que permite disponer y trasladar recursos hacia las zonas más afectadas.

Las autoridades activaron además medidas extraordinarias para asistir a las poblaciones damnificadas, habilitar albergues y coordinar las tareas de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria.

Los equipos de emergencia permanecen desplegados en las regiones afectadas mientras se realizan evaluaciones estructurales y continúan las tareas de rescate. Al mismo tiempo, las autoridades mantienen vigilancia permanente ante la posibilidad de nuevas réplicas tras el terremoto que golpeó al país.