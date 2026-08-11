Sube a más de 160 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia

La cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia ascendió a más de 160, de acuerdo con el último reporte disponible. El balance de víctimas continúa siendo provisorio mientras avanzan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

El movimiento sísmico ocurrido este lunes provocó además cientos de heridos y daños de consideración en viviendas, edificios e infraestructura. Las autoridades mantienen los operativos de emergencia y la prioridad durante estas horas está puesta en localizar y rescatar a las personas que permanecen bajo los escombros.

Según el último reporte citado por Reuters, al menos 85 personas murieron en Cali, una de las ciudades alcanzadas por el terremoto. Allí también se registraron edificios colapsados o con daños severos y numerosos habitantes debieron permanecer en las calles.

Horas antes, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapital) había informado un balance de 132 fallecidos y 570 heridos, cifras que posteriormente fueron superadas a medida que continuaron llegando reportes desde las áreas afectadas.

Daños en edificios e infraestructura

El relevamiento preliminar de Asocapital contabilizaba 86 edificios con algún grado de colapso y siete aeropuertos con operaciones suspendidas debido a las consecuencias del terremoto.

También se reportaron importantes daños en viviendas. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, 1.575 casas sufrieron algún tipo de afectación y al menos 37 quedaron completamente destruidas.

El impacto del sismo alcanzó además a la infraestructura vial y a diferentes establecimientos públicos. Los primeros relevamientos daban cuenta de 18 vías de comunicación, 52 centros educativos, 18 centros de salud y 17 centros comunitarios afectados.

La magnitud total de los daños todavía se encuentra bajo evaluación, por lo que los distintos balances podrían modificarse con el avance de las inspecciones.

Continúan las tareas de rescate

Frente a la emergencia, las autoridades nacionales anunciaron medidas extraordinarias para agilizar la asistencia a las poblaciones afectadas y movilizar recursos hacia las zonas que sufrieron las mayores consecuencias.

Durante las primeras horas posteriores al terremoto, los equipos de emergencia concentraron sus esfuerzos en la búsqueda de sobrevivientes entre estructuras derrumbadas, mientras paralelamente comenzaron los relevamientos de daños.

El fuerte sismo dejó consecuencias en distintas regiones del oeste colombiano y el número de víctimas todavía podría aumentar a medida que los rescatistas logren acceder a los sectores más afectados.

Las autoridades continúan actualizando la información mientras se desarrollan las tareas de rescate, asistencia a los damnificados y evaluación de los daños provocados por el terremoto.