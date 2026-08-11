Unión lo ganaba, se lo dieron vuelta en una ráfaga y terminó perdiendo ante Central Córdoba

Unión perdió 2-1 ante Central Córdoba este lunes en el estadio 15 de Abril, en un partido que comenzó ganando y que se le escapó en pocos minutos durante el arranque del segundo tiempo. Lucas Menossi había puesto en ventaja al equipo de Leonardo Madelón a los 17 minutos de la etapa inicial, pero Michael Santos y Facundo Mansilla dieron vuelta el marcador en una ráfaga para dejar al Tatengue con las manos vacías.

La derrota frenó la posibilidad de Unión de encadenar su segunda victoria consecutiva después de haber vencido a Lanús y lo dejó con apenas cuatro puntos sobre los primeros 12 disputados en el torneo. El conjunto rojiblanco tuvo oportunidades para ampliar la diferencia cuando estaba arriba y también dispuso de una chance inmejorable para empatar inmediatamente después del 1-2, pero no fue efectivo y terminó pagando caro los errores que cometió en el comienzo del complemento.

El partido había comenzado parejo, con pocas situaciones frente a los arcos y dificultades de ambos equipos para imponer condiciones. Unión encontró la diferencia en la primera acción en la que consiguió acelerar y combinar con precisión.

A los 17 minutos, una buena jugada colectiva terminó con Julián Palacios habilitando a Lucas Menossi, quien apareció desde el mediocampo, se metió en el área y sacó un remate que tuvo un desvío antes de terminar en el fondo del arco de Alan Aguerre.

El gol puso al Tatengue en ventaja, aunque no derivó inmediatamente en un dominio marcado. Central Córdoba adelantó algunos metros y comenzó a manejar más la pelota, pero no consiguió generar peligro concreto sobre el arco de Matías Mansilla.

Unión recuperó protagonismo sobre la última parte del primer tiempo y allí encontró espacios para intentar aumentar la diferencia. El propio Menossi volvió a probar, mientras que Palacios tuvo una de las oportunidades más claras para el segundo gol: ingresó por derecha y remató abajo, pero Aguerre respondió y desvió la pelota al córner.

También apareció Ignacio Malcorra por izquierda, aunque no consiguió finalizar con precisión una aproximación que podía haber generado mayor peligro. Así, Unión se fue al descanso 1-0 arriba, con una ventaja que podía considerarse justificada por haber generado las situaciones más claras de la primera mitad.

De estar cerca del segundo a quedar abajo

El comienzo del complemento pareció mostrar a un Unión decidido a buscar rápidamente otro gol. Lautaro Vargas tuvo una de las primeras aproximaciones con un zurdazo que pasó muy cerca del palo, mientras el equipo de Madelón jugaba sus mejores minutos.

Pero el partido cambió abruptamente.

Central Córdoba encontró espacio con un envío largo y Michael Santos logró quedar frente a Mansilla. El arquero de Unión respondió inicialmente ante el remate del delantero, pero el rebote volvió a quedarle al atacante, que en el segundo intento consiguió establecer el 1-1.

El empate golpeó a Unión y, apenas unos minutos después, llegó otro error defensivo que el conjunto santiagueño no desaprovechó. Tras una pelota detenida y una salida fallida de Mansilla, la jugada continuó con un centro desde la derecha y Facundo Mansilla apareció dentro del área para ganar de cabeza y marcar el 2-1.

En cuestión de minutos, Unión pasó de tener un partido favorable a encontrarse en desventaja.

Y la reacción pudo haber sido inmediata. A los 10 minutos del complemento, Malcorra remató, Aguerre dejó un rebote y Misael Aguirre quedó con una oportunidad clarísima debajo del arco, pero su definición se fue por encima del travesaño. Fue una de las jugadas que terminarían pesando en el resultado.

Empuje sin claridad

Madelón buscó respuestas desde el banco. Primero ingresó Marcelo Estigarribia por Misael Aguirre y posteriormente entraron Juan de Dios Pintado y Mauro Luna Diale por Vargas y Mosqueira. Con el correr de los minutos, el entrenador acumuló futbolistas de características ofensivas para intentar rescatar al menos un punto.

Unión tuvo la pelota y progresivamente llevó el partido hacia el campo de Central Córdoba, pero le costó transformar esa posesión y ese empuje en situaciones claras. Malcorra probó desde afuera, Tarragona tuvo una aproximación después de un centro de Palacios y Estigarribia también ganó de cabeza, aunque Aguerre consiguió controlar.

Central Córdoba, ya con la ventaja, retrocedió y apostó a defender el resultado. El Tatengue insistió hasta el final, principalmente mediante centros y pelotas al área, pero no encontró los caminos para quebrar a un rival que protegió el 2-1.

Así llegó el final de una noche que había comenzado favorable para el equipo de Madelón. Unión tuvo la ventaja, dispuso de situaciones para aumentarla y comenzó mejor el segundo tiempo, pero Central Córdoba aprovechó sus oportunidades y revirtió el resultado en pocos minutos. Después, el Tatengue buscó recuperarse, aunque sin la precisión necesaria para llegar al empate.

La caída también interrumpió la posibilidad de darle continuidad al triunfo conseguido frente a Lanús. Después de cuatro fechas, Unión suma cuatro puntos sobre 12 posibles, producto de una victoria, un empate y dos derrotas.

Ahora, el equipo de Madelón deberá dejar atrás rápidamente el traspié para afrontar sus próximos compromisos, que serán como visitante frente a San Lorenzo y Aldosivi.