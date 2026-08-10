Chile: Kast impulsa reforma para combatir crimen organizado

El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó este lunes un proyecto de reforma constitucional para combatir el crimen organizado, que incluye entre sus principales medidas la creación de un nuevo estado de excepción para zonas afectadas por delitos graves.

La propuesta forma parte de la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Gobierno chileno. Además de la modificación de la Constitución, el plan contempla nueve nuevos proyectos de ley y otros 19 que actualmente se encuentran en tratamiento en el Congreso.

Durante la presentación realizada en el Palacio de La Moneda, Kast sostuvo que las herramientas para enfrentar este tipo de delitos deben quedar contempladas en la Constitución.

“Se requiere llevar ese combate al crimen organizado, al terrorismo, a nuestra Carta Fundamental. Por eso es que planteamos esta reforma, que va a tener discusión, evidente, pero es absolutamente necesaria”, afirmó el mandatario.

Un nuevo estado de excepción

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de una nueva modalidad de estado de excepción, que podría ser aplicada en sectores particularmente afectados por delitos graves.

En principio, la herramienta estaría orientada a los 50 barrios que ya son objeto de intervenciones mediante despliegues policiales, aunque los alcances definitivos dependerán de la discusión de la reforma.

Chile ya cuenta actualmente con estados de excepción constitucional. Desde 2022, esta herramienta se renueva de manera ininterrumpida con autorización del Congreso en cuatro provincias de las regiones de La Araucanía y Biobío, donde se registraron reiterados episodios de violencia.

La figura vigente permite, entre otras facultades, desplegar a las Fuerzas Armadas para colaborar en tareas vinculadas al control del orden público.

La reforma presentada por Kast busca incorporar una herramienta específicamente orientada a zonas afectadas por el accionar de organizaciones criminales y delitos de gravedad.

Una agenda más amplia de seguridad

Otro de los puntos incluidos en la agenda del Ejecutivo es la creación de una nómina de organizaciones criminales y terroristas, como parte de una estrategia que requerirá además la aprobación de diferentes iniciativas legislativas.

“Tenemos que avanzar en esta agenda”, expresó Kast al presentar el paquete de medidas.

El mandatario también sostuvo que el problema de la inseguridad y el avance de organizaciones criminales trasciende a una administración determinada y señaló especialmente el carácter transnacional de algunas de estas estructuras.

“Cuando asumimos el gobierno lo hicimos enfrentando una de las mayores crisis de seguridad de la historia reciente en Chile. Una crisis que excede por largo un solo gobierno”, manifestó.

Y agregó: “Uno podría atribuirle a un gobierno toda la responsabilidad, pero no es así. Este fenómeno del crimen organizado transnacional, el tema del terrorismo, viene de larga data”.

El avance del crimen organizado

Durante los últimos años, el crimen organizado se convirtió en una de las principales preocupaciones en materia de seguridad en Chile, con la instalación de estructuras vinculadas a distintos negocios ilegales.

A diferencia de otros países de la región, Chile no se caracteriza por ser un importante productor de drogas, pero su ubicación y su infraestructura portuaria lo convirtieron en un territorio de destino y también de distribución hacia otros mercados, entre ellos Asia, Europa y Estados Unidos.

La reforma constitucional presentada por Kast comenzará ahora su recorrido político y legislativo, donde deberán discutirse tanto la creación del nuevo estado de excepción como sus alcances y las condiciones para su aplicación.