La venta de materiales para la construcción cayó 6,5% interanual en julio

La venta de materiales e insumos para la construcción registró en julio una caída del 6,5% respecto del mismo mes de 2025, de acuerdo con el Índice Construya, que mide los volúmenes comercializados al sector privado por las empresas que integran el grupo. En la comparación con junio, los despachos también disminuyeron 0,81% en términos desestacionalizados.

Con estos resultados, durante los primeros siete meses de 2026 las empresas relevadas despacharon al mercado interno un volumen de productos 0,6% inferior al registrado durante el mismo período del año pasado. Los números reflejan las dificultades que todavía atraviesa el sector, aunque desde Construya consideran que podría producirse una recuperación moderada durante los próximos meses.

“En julio los despachos de insumos se mantuvieron casi en el mismo nivel que alcanzaron durante el segundo trimestre del año”, señalaron desde la entidad.

Según Construya, el comportamiento reciente respondería a factores transitorios. La expectativa del sector es que la demanda comience a mostrar una leve recuperación si continúa mejorando el escenario macroeconómico.

Uno de los factores señalados como determinantes es el costo del financiamiento. Desde la entidad consideraron especialmente necesaria “una importante reducción en las tasas de interés de los créditos” para favorecer una mayor demanda.

Qué mide el Índice Construya

El relevamiento contempla las cantidades vendidas al sector privado de una amplia variedad de productos utilizados en obras y refacciones.

Entre ellos aparecen ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros, carpintería de aluminio, adhesivos, pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios y griferías, además de sistemas de calefacción y conducción de agua y gas, pisos, revestimientos y materiales eléctricos y electrónicos.

Desde el Grupo Construya aclararon que los resultados correspondientes a julio no deben compararse directamente con el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) elaborado por el Indec, ya que los datos corresponden a períodos diferentes y miden aspectos distintos de la actividad.

Una actividad con fuertes altibajos

Los últimos datos disponibles del Indec, correspondientes a junio, habían mostrado precisamente un escenario con comportamientos dispares.

Durante ese mes, la actividad de la construcción cayó 4,1% respecto de mayo, después de haber registrado un crecimiento mensual del 6,7% en mayo y una disminución del 3,7% en abril.

La comparación interanual, en cambio, había resultado positiva: la construcción creció 4% en junio respecto del mismo mes de 2025 y acumuló durante el primer semestre una mejora del 2,8%.

También existieron diferencias importantes según los materiales analizados. El consumo de los insumos agrupados por el Indec dentro de la categoría “resto” aumentó 30,8% interanual, mientras que los artículos sanitarios de cerámica crecieron 10,7%, las placas de yeso 10,5% y los ladrillos huecos 7,1%.

En el sentido contrario, el consumo de asfalto cayó 17,1% y el de mosaicos graníticos y calcáreos retrocedió 13,6%. También hubo bajas en pisos y revestimientos cerámicos, pinturas, hormigón elaborado y cemento portland.

Las expectativas para los próximos meses

La construcción viene atravesando un escenario complejo desde fines de 2023, marcado por la paralización de la obra pública, las dificultades para la inversión privada y las restricciones de acceso al financiamiento.

En ese contexto, una de las principales variables para determinar la evolución de la actividad durante los próximos meses será el comportamiento de las tasas y del crédito, especialmente para proyectos privados y vivienda.

Los últimos números muestran así un escenario todavía irregular: mientras algunos indicadores interanuales registraron mejoras durante el primer semestre, los despachos privados de materiales volvieron a retroceder en julio.

Desde el Grupo Construya mantienen la expectativa de una recuperación leve en los próximos meses, aunque la condicionan a una mejora de las variables macroeconómicas y, fundamentalmente, a una reducción significativa del costo del crédito.