Polémica por una maniobra del Gobierno con $4 billones que terminó impactando en las tasas

Una operación del Gobierno nacional con alrededor de $4 billones generó interrogantes y cuestionamientos en el mercado financiero, luego de que el Tesoro captara esos fondos por encima de los vencimientos que debía refinanciar y decidiera no depositarlos, como ocurre habitualmente, en su cuenta del Banco Central. La discusión tomó relevancia además por el comportamiento de las tasas de interés y la liquidez disponible en los bancos.

Los fondos fueron mantenidos dentro del sistema financiero, con el Banco Nación como uno de los actores centrales de la operatoria. Desde el Ministerio de Economía explicaron que la decisión buscó evitar que esos pesos quedaran inmovilizados en el Banco Central y profundizaran la falta de liquidez. En el mercado, sin embargo, surgieron cuestionamientos acerca de por qué el Tesoro captó más dinero del que necesitaba para afrontar sus vencimientos si luego debía mantener esos pesos en circulación.

De dónde salieron los $4 billones

El origen de la controversia está en la última licitación de deuda realizada por la Secretaría de Finanzas. El Tesoro consiguió refinanciar sus vencimientos y, además, obtuvo alrededor de $4 billones adicionales.

Habitualmente, cuando el Tesoro obtiene fondos que no utiliza inmediatamente, los deposita en su cuenta del Banco Central. Mientras permanecen allí, esos pesos quedan fuera de circulación y dejan de aportar liquidez al sistema financiero.

Esta vez ocurrió algo diferente.

Los registros del BCRA no mostraron el incremento esperado en los depósitos del Tesoro después de la liquidación de la licitación. Esa situación generó dudas entre operadores y economistas acerca del destino de los fondos.

La controversia aumentó cuando el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, fue consultado públicamente sobre el tema y aseguró que la pregunta debía ser respondida por el Tesoro.

“No creo que hayan desaparecido, puede ser que no lo haya traído acá. Estoy seguro de que si buscamos bien, en algún lado están; son bastantes como para no encontrarlo”, expresó.

Posteriormente trascendió que los fondos habían sido depositados dentro del sistema bancario en lugar de quedar inmovilizados en la cuenta del Tesoro en el BCRA.

La explicación de Economía

Desde el Ministerio de Economía sostuvieron que la decisión respondió a dos objetivos diferentes. Por un lado, la Secretaría de Finanzas buscó extender los plazos de vencimiento de la deuda al menor costo financiero posible. Por otro, se intentó evitar que el resultado de esa operación terminara retirando una cantidad excesiva de pesos del sistema.

Según la explicación oficial, depositar los $4 billones en el Banco Central habría reducido todavía más la liquidez disponible, en un contexto en el que el mercado monetario ya mostraba tensiones.

“La liquidez la maneja el BCRA, el Tesoro no”, señalaron fuentes de Economía al explicar la operatoria. Desde el Palacio de Hacienda sostuvieron además que los pesos no fueron absorbidos definitivamente porque se buscó evitar un impacto negativo sobre el sistema financiero.

La decisión, según esa explicación, puede ser revertida. Si las condiciones de liquidez cambian, los fondos podrían ser trasladados posteriormente a la cuenta del Tesoro en el Banco Central.

Por qué aparecieron los cuestionamientos

La operatoria abrió, sin embargo, una discusión entre economistas y operadores financieros.

Uno de los principales interrogantes apunta a que el Tesoro pagó intereses para captar fondos por encima de sus necesidades inmediatas de refinanciamiento, mientras posteriormente tomó medidas para que esos mismos pesos continuaran aportando liquidez al sistema.

El cuestionamiento pasa entonces por determinar si resultaba necesario captar ese excedente y cuál es el costo financiero de la operación para el Estado.

Desde la consultora Eco Go estimaron que los depósitos del Tesoro en el BCRA deberían haber aumentado aproximadamente $3,8 billones tras la licitación, algo que finalmente no ocurrió. La firma interpretó que buena parte de esos recursos fue trasladada al Banco Nación y planteó diferentes hipótesis sobre el destino y los posibles efectos de la operación.

Por su parte, el economista Alejandro Giacoia, de EconViews, explicó que mantener los fondos depositados en el Banco Nación, en lugar de trasladarlos al Central, permite que los pesos continúen dentro del sistema y evita una presión adicional sobre las tasas de interés.

También aparecieron posiciones críticas. Fuentes del mercado cuestionaron que el Gobierno haya pagado una tasa para captar esos $4 billones adicionales y posteriormente haya tenido que preservar la disponibilidad de esos mismos fondos para evitar una mayor tensión financiera.

El papel del Banco Nación

El Banco Nación quedó en el centro de la operatoria porque recibió parte de esos fondos y, de acuerdo con la información disponible, pudo utilizarlos para aportar liquidez al mercado.

El mecanismo permitió que pesos captados previamente por el Tesoro continuaran disponibles dentro del circuito financiero, en momentos en que los bancos necesitaban liquidez para atender sus operaciones.

Allí reside buena parte de la controversia: mientras Economía sostiene que se trató de una administración deliberada de los fondos para evitar mayores tensiones, las voces críticas consideran que el mecanismo evidencia problemas de coordinación, al captar primero un excedente de pesos para luego procurar que ese dinero siguiera disponible para el sistema.

La discusión, por lo tanto, no está centrada en que los $4 billones hayan desaparecido, sino en por qué no fueron depositados donde habitualmente se alojan los excedentes del Tesoro, qué efectos tuvo la decisión sobre las tasas y cuál fue el costo de la operatoria.

Economía sostiene que la estrategia permitió compatibilizar el refinanciamiento de la deuda con la necesidad de no profundizar las tensiones de liquidez. En el mercado, en cambio, continúa el debate sobre la conveniencia y la lógica financiera de una operación que involucró una suma considerable de fondos públicos.