Argentina se consagró campeona sudamericana de básquet femenino con una campaña perfecta

La Selección Argentina Mayor Femenina de básquet se consagró campeona sudamericana este domingo, tras vencer 53-44 a Venezuela en la final del Clasificatorio Sudamericano disputado en el Espacio DAM de Zárate, provincia de Buenos Aires. Las Gigantes cerraron de esa manera una campaña perfecta, con cinco triunfos en cinco presentaciones.

El equipo dirigido por Gregorio Martínez logró el bicampeonato sudamericano y alcanzó la cuarta corona de su historia. Además, el título llegó acompañado por la clasificación a la FIBA Women's AmeriCup 2027, certamen para el que también obtuvieron su boleto Venezuela, Brasil y Colombia.

Argentina comenzó su camino formando parte del Grupo A y tuvo un estreno contundente, con una victoria por 66-42 frente a Colombia. En la segunda fecha elevó todavía más la diferencia al imponerse 81-48 ante Paraguay.

Las Gigantes completaron la primera fase con otro triunfo, esta vez por 64-45 frente a Uruguay, resultado que les permitió finalizar como líderes de su zona y acceder directamente a las semifinales, sin necesidad de disputar los cuartos de final.

Una semifinal clave ante Brasil

En semifinales llegó uno de los principales desafíos del torneo. Argentina se enfrentó con Brasil, una de las potencias históricas del básquet sudamericano, y consiguió una victoria por 72-66 para clasificarse a su cuarta final consecutiva.

Melisa Gretter fue determinante con 20 puntos y nueve asistencias, mientras que Florencia Chagas aportó otros 17 puntos para el conjunto argentino.

El triunfo dejó a Las Gigantes frente a Venezuela en la definición. Allí, el seleccionado nacional tuvo que revertir un comienzo adverso: las venezolanas se quedaron con el primer cuarto por 17-13, pero Argentina reaccionó con un parcial de 19-7 durante el segundo período y llegó al descanso arriba por 32-24.

A partir de allí, el equipo argentino consiguió administrar la diferencia hasta cerrar el partido 53-44 y quedarse con el título ante el público local.

Gretter, la figura del torneo

La capitana Melisa Gretter volvió a destacarse en la final, con 17 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y dos recuperos. Diana Cabrera aportó 10 puntos y nueve rebotes, mientras que Agostina Burani terminó con siete puntos y siete rebotes.

La actuación de Gretter durante toda la competencia le permitió ser distinguida como Jugadora Más Valiosa (MVP) del campeonato. La base argentina promedió 11 puntos, 3,4 rebotes, 7,6 asistencias y 2,4 recuperos por encuentro.

Además, sus 7,6 asistencias por partido fueron la mejor marca del certamen y le permitieron integrar el Quinteto Ideal junto a su compañera Florencia Chagas, la colombiana Manuela Ríos, la venezolana Daniela Wallen y la brasileña Aaliyah Guyton.

Cuarto título y segundo consecutivo

La conquista obtenida en Zárate representa el cuarto título sudamericano de la historia de Argentina, después de los conseguidos en 1948, 2018 y 2024. Además, Las Gigantes sumaron su tercera corona en las últimas cuatro ediciones y alcanzaron el segundo campeonato consecutivo.

El recorrido hacia el título terminó con números contundentes: 66-42 ante Colombia, 81-48 frente a Paraguay, 64-45 contra Uruguay, 72-66 sobre Brasil y 53-44 frente a Venezuela. Cinco partidos y cinco victorias para completar el certamen de manera invicta.

El plantel campeón estuvo integrado por Dalma Piri, Julia Fernández, Laila Raviolo, Diana Cabrera, Julieta Mungo, Agostina Burani, Melisa Gretter, Paula López, Sofía Lombardero, Florencia Chagas, Victoria Gauna y Sol Castro, bajo la conducción técnica de Gregorio Martínez.

Con la victoria en Zárate, Las Gigantes ratificaron su dominio reciente a nivel sudamericano, sumaron el bicampeonato y extendieron una racha de cuatro finales consecutivas en la competencia.