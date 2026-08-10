El Gobierno restituyó por decreto la denominación “Día del Niño”

El Gobierno nacional restituyó oficialmente la denominación “Día del Niño” para la tradicional celebración que se realiza cada año durante el tercer domingo de agosto, dejando atrás el nombre “Día de las Infancias” que había sido adoptado formalmente en 2020.

La decisión fue establecida mediante el Decreto 562/2025 y representa un cambio en la denominación oficial de la fecha, que durante los últimos años también fue identificada como “Día de las Infancias” o “Día de la Niñez”.

La modificación implica retomar el nombre utilizado históricamente para la celebración, sin alterar la fecha en la que se desarrolla: el tercer domingo de agosto.

El cambio anterior había sido impulsado en 2020 por la entonces Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), con el propósito de incorporar una denominación que contemplara distintas realidades de niños y niñas y promoviera una perspectiva de diversidad.

Ahora, la administración del presidente Javier Milei decidió dejar sin efecto esa denominación y volver a utilizar oficialmente “Día del Niño”.

La medida se inscribe en la posición que el Gobierno nacional viene expresando respecto de las políticas públicas vinculadas con cuestiones de género y la utilización del lenguaje inclusivo, aspectos sobre los que la administración nacional ha impulsado diferentes modificaciones desde el inicio de su gestión.

La decisión también generó cuestionamientos de organizaciones sociales y sectores vinculados con los derechos humanos y la educación, que interpretan el cambio de denominación como un retroceso respecto de la perspectiva adoptada en 2020.

De esta manera, para las comunicaciones y referencias oficiales del Estado nacional, la celebración del tercer domingo de agosto vuelve a llevar el nombre de “Día del Niño”, retomando la denominación utilizada antes del cambio implementado seis años atrás.